Pourquoi la crypto est si durement touchée dans la guerre commerciale de Trump

Avec les annonces de droits de douane de Washington, puis de Pékin, les cryptomonnaies ont fortement chuté. Comment peut-on interpréter cette baisse ?

Une journée noire pour la crypto. Ce lundi, le bitcoin était en chute de 7%, tandis que d’autres devises numériques comme Solana ou XRP ont perdu plus de 10%. L’ether a même glissé de 25%… perdant tout ce qu’il avait gagné depuis l’élection présidentielle américaine de novembre.

Pourquoi ? Donald Trump a annoncé l’instauration de taxes d’importation élevées pour le Canada et le Mexique, à hauteur de 25%. Pour la Chine, il a annoncé une hausse de 10%.

Il est ensuite revenu sur sa décision, pour les deux pays voisins des États-Unis. Les taxes n’y entreront finalement en vigueur que dans un mois. La Chine n’a pas eu droit à cette période de répit, et Pékin a déjà répliqué avec des mesures similaires. Le bitcoin est donc légèrement reparti à la hausse après les annonces de ces pauses, ce lundi, mais a rechuté ce mardi avec les mesures chinoises, retombant sous la barre des 100.000 euros. Pareil pour les autres jetons.

Les investisseurs se sont débarrassés, en masse, de leurs actifs. “En seulement 24 heures, il y a eu des liquidations d’une valeur de plus de 2,2 milliards de dollars. C’est un record pour l’histoire du marché des cryptomonnaies. Cela surpasse même la panique lors de l’effondrement de Terra Luna et de FTX”, explique Matt Mena, chercheur et stratégiste chez 21 Shares, dans les pages d’Insider. Les prix des cryptomonnaies étaient moins élevés lors de ces événements, en 2022 ; l’impact des ventes augmente donc plus rapidement aujourd’hui, en termes nominaux.

Pourquoi cette chute ?

Mais pourquoi la crypto est prise entre ces deux premiers échanges de tirs de la guerre commerciale sous Trump 2.0 ? Plus que d’autres actifs même ? Tandis que l’or, auquel le BTC est souvent comparé car considéré comme une valeur refuge par de nombreux investisseurs, est en hausse à cause de ce même contexte ? Ou en d’autres mots, faut-il s’attendre à pire pour la suite… car cela ne semble être que le début de la guerre commerciale ?

La chute est à expliquer par différents facteurs. La hausse importante des droits de douane pourrait alimenter l’inflation, aux États-Unis comme ailleurs. La Fed, tout comme d’autres banques centrales, pourraient alors devoir tirer le frein à main, en augmentant les taux d’intérêt. Une période de hausse des taux n’est pas bonne pour les actifs à risque comme les cryptos : il y a moins d’argent dans le circuit, et l’appétit du risque des investisseurs s’en trouve réduit.

À cela il faut ajouter une particularité du marché des cryptomonnaies : il ne ferme jamais, ce qui est propice aux mouvements de panique et aux emballements. Les effets de levier actifs sur le marché (notamment ceux de certains investisseurs institutionnels, selon Zack Shapiro, du Bitcoin Policy Institute) étaient élevés – leur déclenchement, avec la baisse du cours, précipite donc encore la chute.

Et que signifie cette chute ? Pour Matt Mena, elle n’est pas forcément une mauvaise chose. Il parle d’une correction plutôt saine, qui permet de réduire les niveaux élevés de spéculation accumulée depuis des mois. Le marché, en surchauffe, avait besoin de ce refroidissement, souligne-t-il.