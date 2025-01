Ripple trace sa propre route dans l’univers des cryptomonnaies, avec les paiements transfrontaliers rapides comme activité principale. Des banques comme Santander et Standard Chartered utilisent sa technologie blockchain, tandis que Ripple Labs, l’entreprise derrière le projet, est engagée aux États-Unis dans une bataille juridique sur son token XRP. Malgré cela, XRP est déjà l’une des cryptomonnaies les plus performantes sur le marché haussier. Que faut-il savoir sur ce projet crypto à la fois discret et atypique ?

XRP, une envolée sous Trump

La semaine dernière, le XRP a atteint un pic de 3,25 dollars, suite à des rumeurs selon lesquelles Trump allégerait la réglementation sur les cryptos dès le début de son mandat. « Il y a beaucoup de spéculations sur des ETF centrés sur le XRP », explique Tim Broekmans, analyste chez TradePremium.be. « Si ces ETF sont approuvés, cela pourrait entraîner une injection massive de capitaux et renforcer encore plus sa valeur. »

La bataille juridique avec la SEC (Commission américaine des valeurs mobilières) tourne autour de la question de savoir s’il faut considéré le XRP comme un titre financier et si Ripple l’a vendu sans enregistrement. Bien que cette affaire dure depuis des années, Ripple a obtenu une victoire importante l’année dernière : un tribunal a statué que le XRP n’était pas toujours considéré comme un titre.

Avec Trump 2.0, la situation pourrait encore s’éclaircir. Paul Atkins, favorable aux cryptomonnaies, pourrait remplacer Gary Gensler, actuel président sceptique de la SEC. De plus, des rumeurs suggèrent que Trump pourrait décréter les cryptos comme une « priorité nationale ».

Qu’est-ce qui rend Ripple unique ?

Ripple Labs, basé dans la Silicon Valley, a développé un écosystème innovant reposant sur la technologie du XRP Ledger (XRPL), avec le XRP comme monnaie numérique associée. Contrairement aux blockchains traditionnelles comme celle du bitcoin, Ripple ne repose pas sur le minage énergivore. Il utilise un mécanisme de consensus basé sur des « validateurs de confiance », garantissant des transactions rapides (3 à 5 secondes) et énergétiquement efficaces.

Cependant, la centralisation relative de Ripple soulève des critiques au sein de la communauté crypto, où la décentralisation est reine. Environ 80 % des tokens XRP étaient initialement détenus par les fondateurs, un point souvent jugé problématique.

RippleNet : un réseau mondial de paiements

RippleNet est un réseau conçu pour simplifier les paiements transfrontaliers. Il offre aux institutions financières la possibilité d’effectuer des transactions plus rapidement et à moindre coût que les systèmes traditionnels comme Swift. Une fonctionnalité clé est l’utilisation optionnelle du XRP comme monnaie intermédiaire, ce qui réduit les coûts et améliorant l’efficacité.

Ripple a également lancé une stablecoin, le Ripple USD (RLUSD), adossée à la valeur du dollar américain, disponible sur le XRP Ledger et Ethereum.

Le bitcoin est supérieur, car l’émission des pièces est entièrement décentralisée.

Ripple : un rival ou un allié pour Swift ?

Ripple et Swift, souvent vus comme concurrents, pourraient aussi être complémentaires. Swift bénéficie d’un réseau étendu et d’une longue expérience, tandis que Ripple propose une technologie plus moderne et efficace. Des rumeurs évoquent même une collaboration potentielle entre les deux.

Les analyses techniques indiquent une possible hausse supplémentaire, avec des prévisions estimant la valeur autour de 20 dollars.

Une opportunité d’investissement ?

Ripple combine opportunités et risques. Son réseau robuste et ses performances récentes en font une option attrayante pour diversifier un portefeuille crypto. « Des analyses techniques prévoient une hausse possible du XRP, avec une valeur estimée à 20 dollars », souligne Broekmans.

Toutefois, comme pour tout investissement en cryptomonnaie, les fluctuations de prix peuvent être extrêmes. Ripple s’adresse donc principalement aux investisseurs capables de tolérer une forte volatilité.

– Ripple a été fondé en 2012 sous le nom d’Opencoin, avant d’être rebaptisé Ripple Labs en 2013. – Malgré son ancienneté relative, Ripple reste l’un des projets les plus durables du secteur, avec un objectif clair : l’adoption par les institutions financières.