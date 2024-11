Trends Talk: Quelle sera l’influence de la victoire de Trump sur le plan géopolitique et technologique?

Dans notre émission Trends Talk, diffusée en boucle ce week-end sur Canal Z, nous avons accueilli deux invités pour partager leurs points de vue sur les répercussions de l’élection américaine, notamment en ce qui concerne l’impact de la victoire de Donald Trump sur les plans économique, politique et technologique.

Depuis mardi, les médias ne cessent de commenter l’élection présidentielle aux États-Unis. Il était donc naturel de convier Laurent Alexandre, docteur et auteur d’ouvrages prospectifs sur l’intelligence artificielle, et Jérôme van der Bruggen, responsable de la stratégie d’investissement au sein du département private banking chez Degroof Petercam, pour analyser cette victoire de Donald Trump face à Kamala Harris.

Risques technologiques

Laurent Alexandre, le premier invité d’Amid Faljaoui, souligne que la concurrence avec les États-Unis et les tensions géopolitiques pourraient s’intensifier avec Donald Trump au pouvoir, plus encore qu’elles ne l’auraient été avec une présidence Kamala Harris. Selon lui, cette rivalité concerne non seulement les enjeux géopolitiques, mais aussi les défis industriels et technologiques.

Il illustre son propos par un exemple concret lié à l’intelligence artificielle, mettant en garde contre le risque que Donald Trump assouplisse les restrictions en vigueur. « Dans un secteur crucial pour l’avenir, comme l’intelligence artificielle, Trump a déjà annoncé son intention de supprimer les limitations actuelles. Ces restrictions, imposées par Joe Biden cet été à travers un décret présidentiel, visaient à contrôler strictement les systèmes d’intelligence artificielle massifs, capables de traiter plus de 100 000 milliards d’opérations en virgule flottante. En supprimant ces freins, Trump offrirait une quasi-liberté aux géants de l’IA. »

Un mandat clair et de l’audace

Jérôme van der Bruggen, second invité de Trends Talk, met en lumière un point fort des États-Unis par rapport à l’Europe : la clarté du mandat donné au président élu. « En 2016, lorsque Donald Trump a été élu, il bénéficiait d’un soutien total du Parlement. De même, en 2020, Joe Biden avait également le Parlement avec lui. »

Il poursuit en expliquant que cette dynamique pourrait se répéter, Trump ayant de fortes chances de profiter d’un « red sweep » (une série de victoires électorales républicaines au Congrès, Chambre des représentants et Sénat). « Cela signifie que Donald Trump et son parti pourraient également contrôler les institutions. Ce soutien institutionnel confère une audace particulière au président, une audace dont l’Europe ne dispose pas. »

Pourquoi ? « Parce qu’aux États-Unis, un président peut réellement mettre en œuvre ses projets dès lors qu’ils sont adoptés. Joe Biden a ainsi pu initier des réformes économiques significatives pour transformer le pays. Nous devrions nous attendre à la même chose avec Trump. En Europe, nous ne disposons pas d’un tel modèle qui permette une telle audace. »