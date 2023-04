La banque BNP Paribas Fortis a été couronnée dimanche du « Fuck the Future Award » à Gand. L’initiative Move your Money, que l’on doit au mouvement citoyen Hart boven Hard et à l’ONG Fairfin, a désigné la banque comme étant la plus polluante du pays, faisant référence au « village de lignite » allemand de Lützerath, qui a été évacué au début de l’année.

Les organisateurs du prix, le mouvement citoyen Hart boven Hard et l’ONG Fairfin, ont distingué la banque BNP Paribas Fortis car elle « fait tout son possible pour compromettre notre avenir », selon leurs dires. Avec leur campagne de sensibilisation Move Your Money, Hart boven Hard et Fairfin avancent vouloir attirer l’attention sur le fait que les grandes banques continuent d’investir dans les combustibles fossiles. Ils entendent de cette manière encourager les clients à changer de banque.

BNP Paribas Fortis n’est pas la seule banque épinglée dans ce classement. La Deutsche Bank a terminé deuxième et ING troisième. Belfius et KBC ont également été « nominées ».

Des efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique

Janne Delagrange, à l’initiative de Move Your Money, explique au journal De Morgen comment ce classement des banques « polluantes » a été établi. « Pour cette élection, nous nous basons sur le guide bancaire de FairFin, qui examine notamment les efforts des banques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce classement, BNP Paribas est la plus mal notée, avec la Deutsche Bank.»

Elle poursuit : « Mais il y a aussi d’autres éléments que nous prenons en compte dans cette élection. Par exemple, le fait que BNP ait encore prêté 290 millions en 2022 à l’entreprise qui ouvre une nouvelle mine de lignite dans le village allemand de Lützerath et raye un village de la carte pour cela. »

« Un greenwashing frappant »

Le mouvement citoyen estime, par ailleurs, que BNP Paribas est coupable de greenwashing. « Son siège de Bruxelles s’est doté d’une nouvelle toiture végétale et a financé le documentaire belge sur la nature Our Nature. Ce greenwashing de BNP Paribas est vraiment frappant ».

Dans quelle mesure nos grandes banques belges sont-elles polluantes ? « Elles jouent certainement un rôle important dans le réchauffement climatique. Nos grandes banques investissent directement dans des entreprises productrices de combustibles fossiles, comme Shell, ou dans des entreprises qui utilisent beaucoup de combustibles fossiles. Cela n’est plus acceptable. Il y a quinze jours, le dernier rapport du GIEC a été publié par les Nations unies. Il souligne à nouveau qu’il est essentiel d’éliminer progressivement les combustibles fossiles à court terme. Les banques doivent elles aussi prendre leurs responsabilités à cet égard », répond Janne Delagrange.

L’activiste de Move Your Money met en avant les plus petits acteurs dans le paysage bancaire belge, comme Triodos, qui a fait du développement durable son cœur de métier. Dans les grandes banques, cette transformation se fait beaucoup plus lentement, estime-t-elle. « De nombreuses grandes banques n’ont toujours pas de plan pour s’éloigner à court terme des actions et des fonds liés aux combustibles fossiles. »

Peu de transparence

Janne Delagrange est aussi d’avis que le gouvernement doit prendre action dans ce domaine. « Le gouvernement devrait obliger nos banques à se désengager des actions et des fonds qui contribuent au réchauffement climatique avant une certaine date, et de préférence le plus tôt possible».

En tant que consommateur, il n’est toutefois pas toujours évident de juger de la durabilité des produits proposés par une banque, concède-t-elle. La transparence n’est pas toujours de mise. « Même si votre investissement obtient de bons résultats en termes de durabilité, il n’en reste pas moins que votre banque continuera probablement à financer la consommation de combustibles fossiles. Il est donc important qu’en tant que consommateurs, nous demandions à notre banque de rendre compte de sa politique d’investissement », explique l’activiste.