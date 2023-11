Compte courant: il est important de comparer afin d’éviter des frais bancaires inutiles 

La plupart des personnes paient chaque mois, sans même y penser, des frais bancaires de plus en plus élevés pour leur compte courant. Une augmentation de ces frais devrait être un signal d’alarme afin de comparer les produits bancaires et éviter de payer pour des services inutiles.

Un certain nombre de clients de BNP Paribas Fortis ont été informés qu’ils paieraient 2 euros de plus par mois pour leur compte à vue à partir du 1er janvier, tandis que d’autres clients de la plus grande banque du pays verront leurs frais bancaires mensuels réduits à partir de l’année prochaine. La banque simplifie son offre de comptes à vue. Les deux formules les plus chères – Premium et Comfort Pack – disparaissent au profit du Easy Guide Pack. Cette simplification fait suite à l’intégration de bpost Banque dans BNP Paribas Fortis.

Pour les clients de BNP Paribas Fortis qui disposent d’un Pack Premium, le coût mensuel passera de 7,5 euros à 5,5 euros. Toutefois, ils devront peut-être payer un supplément pour certains services précédemment inclus dans leur Pack Premium, ce qui ne les rendra pas nécessairement moins chers à long terme. « Il est très difficile de comparer les comptes existants de BNP Paribas Fortis et de bpost Banque avec la nouvelle offre. Cela revient à comparer des pommes avec des poires, car la structure est complètement différente », a répondu un porte-parole du groupe.

Lire aussi | Préparez-vous à dire adieu à bpost banque

Tant le Premium Pack que le Comfort Pack permettent d’ouvrir un à trois comptes à vue dès aujourd’hui. À partir du 1er janvier 2025, dans le cadre du Pack Easy Guide, l’ouverture d’un deuxième ou d’un troisième compte nécessitera une redevance mensuelle supplémentaire de 2 euros par compte. La banque considère l’année 2024 comme une année de transition, au cours de laquelle les clients conserveront gratuitement certains services, comme les comptes à vue supplémentaires, dans le Easy Guide Pack « pour accueillir les clients de bpost Banque et remercier les clients existants de BNP Paribas Fortis ». Le porte-parole a également précisé que les paiements immédiats et le remplacement d’une carte perdue ne seront désormais plus facturés.

1. Utilisez-vous tous les services pour lesquels vous payez ?

Les clients de BNP Paribas Fortis feraient bien de vérifier si l’un des comptes à vue (moins chers) de la banque ne leur suffirait pas. Le Pack Easy Go, que la banque lance à partir du 1er janvier, ne coûtera que 2 euros par mois. Il s’agit d’une option pour les personnes qui n’ont pas besoin d’une carte de crédit. « 60 % des détenteurs d’un Pack Confort n’ont pas de carte de crédit », précise le porte-parole de la banque. Pour une carte de crédit, les détenteurs d’un Easy Go Pack doivent payer un supplément de 2,25 euros (Visa Classic) ou de 4,25 euros (Mastercard Gold).

À l’exception des clients qui sont obligés de détenir un compte chez BNP Paribas Fortis, en raison d’un prêt immobilier par exemple, il est également possible de chercher des comptes à vue moins chers auprès d’autres banques. Sur Wikifin.be, le site éducatif de la FSMA, le régulateur financier, un outil permet de comparer le coût des comptes à vue en tenant compte de vos habitudes de paiement. Sachez également que certaines opérations, comme retirer de l’argent au guichet de la banque ou bien faire des virements papier, sont devenues très coûteuses. Les clients qui passent au tout numérique paient dès lors nettement moins cher.

2. Existe-t-il des alternatives moins chères, voire même gratuites ?

BNP Paribas Fortis et ING Belgique n’ont pas de compte à vue gratuit dans leur gamme de produits, sauf pour les jeunes ou alors chez Hello Bank, la filiale numérique de BNP Paribas Fortis. D’autres grandes banques, comme Belfius et KBC, proposent des comptes à vue gratuits avec des services minimaux, respectivement avec le compte Beats Pulse et le compte KBC Basic. A noter que les opérations au guichet ne sont alors plus incluses.

Il existe également des comptes courants gratuits, mais numériques dans des banques plus petites, ceux-ci comportent alors un peu plus de services. Le Keypack de Keytrade, le Green Package d’Argenta, l’Eco Package d’Europabank et le Compte Pure Online de CBC permettent aux titulaires de ces comptes de demander une carte de crédit gratuite s’ils remplissent les conditions.

3. Existe-t-il encore des comptes à vue rémunérés ?

Il y a dix ans, on trouvait encore des banques qui rémunéraient leurs comptes à vue. Aujourd’hui, il n’existe pratiquement plus de comptes à vue rémunérés, mais il existe des comptes sur lesquels vous pouvez gagner « quelque chose ».

Keytrade Bank verse à ses clients 5 cents par transaction, jusqu’à un maximum de 50 transactions ou 2,5 euros par mois. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour les cartes de débit ou de crédit sur le compte à vue, ce qui réduit la commission. Toutefois, à partir de la deuxième année, des frais de carte de crédit peuvent être appliqués si la carte est utilisée moins de 12 fois par an. Pour une Visa Classic, il y aura un supplément de 50 euros par an, et pour une Visa Gold de 150 euros par an pour ceux qui n’effectuent pas suffisamment de transactions.

Chez Banx, né d’une collaboration entre Belfius et Proximus, il y a le compte courant gratuit Essential, sans carte de crédit. Les titulaires du compte peuvent gagner des points en effectuant des actions (par exemple, rendre un vieux smartphone dans un magasin Proximus), qui peuvent être converties en bons d’achat dans des magasins tels que BioPlanet et A.S. Adventure. Certaines banques traditionnelles, comme ING Belgique et KBC, et certaines néo-banques étrangères, comme Revolut et Bunq, proposent également des cashbacks. Pour certains paiements, les clients reçoivent une petite somme sur leur compte. L’avantage que vous en tirez dépend de votre situation et de votre comportement en matière de paiement.

Quant aux comptes étrangers, ils doivent être déclarés au Point de contact central (PCC) de la Banque Nationale et mentionnés dans votre déclaration d’impôts.