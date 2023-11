Le 22 janvier 2024, bpost banque sera intégré à BNP Paribas Fortis (BNPPF). Une fusion qui aura un impact sur 1 million de clients belges, qui verront leur pack bancaire actuel supprimé et remplacé par une nouvelle offre. Au risque de voir leur tarif augmenter…

Le paysage bancaire comptera bientôt une marque de moins: bpost banque. Dès le début de l’année prochaine, le pôle bancaire de bpost sera en effet totalement intégré à celui de la BNP Paribas Fortis. Une fusion qui implique de nombreux changements pour les clients de bpost, mais également ceux de la première banque du pays. Et pour cause: l’intégration des deux réseaux s’accompagne du lancement de nouveaux packs.

Vous êtes client chez BNP Paribas Fortis ou bpost banque? Vous devriez dès lors avoir reçu un courrier vous signalant la conversion de vos comptes et packs actuels en pack(s) Easy Guide. Un choix qui vous semble imposé mais qui n’est pas immuable pour autant! D’autres offres bancaires s’offrent à vous: vous avez jusqu’au 18 novembre pour indiquer votre préférence.

« Le pack proposé d’office n’est pas la solution la moins chère », prévient TestAchats. Alors si ce qu’on vous propose ne vous convient pas, n’hésitez pas à opter pour un autre pack. Mais quels sont-ils exactement?

Lire aussi | Préparez-vous à dire adieu à bpost banque

Deux nouvelles formules de pack bancaire

Dès le 1er janvier 2024, le Compte à vue ordinaire de BNP Paribas Fortis disparaît (presque) au profit d’un Pack Easy Guide ou un Pack Easy Go. Le Compte à vue ordinaire ne sera plus proposé que dans des situations spécifiques telles que la nue-propriété/l’usufruit, l’indivision…

Easy Guide (5,50€/mois) : ce pack vous offre un compte bancaire, 2 cartes de débit (débit Bancontact – Visa Debit), 2 cartes de crédit (au choix), 6 transactions manuelles gratuites par an, l’accès à la banque en ligne ou sur mobile.

: ce pack vous offre un compte bancaire, 2 cartes de débit (débit Bancontact – Visa Debit), 2 cartes de crédit (au choix), 6 transactions manuelles gratuites par an, l’accès à la banque en ligne ou sur mobile. Easy Go (2€/mois): ce pack vous offre un compte bancaire, 2 cartes de débit (débit Bancontact – Visa Debit) 6 transactions manuelles gratuites par an, l’accès à la banque en ligne ou sur mobile.

La principale différence entre les deux packs est que Easy Guide comprend 2 cartes de crédit et que Easy Go n’en comprend aucune. Vous pouvez cependant la demander en payant un supplément de 2,25€. Pratique donc s’il ne vous faut qu’une seule carte de crédit. Le pack reviendrait alors à 4,25€ par mois, soit 1,25€ de moins que le pack Easy Guide. Si par contre, vous souhaitez bénéficier de deux cartes de crédit, alors mieux vaut effectivement opter pour le pack Easy Guide.

Il existe aussi le Pack Hello qui est gratuit mais 100% digital et qui ne comporte pas de carte de crédit. Là encore, si vous en demandez une, elle vous coûtera 2,25€ par mois.

Ce nouveau pack sera-t-il plus cher?

En fonction du pack choisi et de l’utilisation de votre compte à vue, il est possible que votre banque vous coûte plus cher, signale TestAchats.

Par exemple, ceux qui ont un compte à vue avec une carte de crédit paient actuellement un prix par an à partir de 42€ (pour le Comfort Pack de BNP Paribas ou pour le bpost banque b.compact). Par contre, « le nouveau Pack Easy Go avec carte de crédit coûtera 51€, soit une augmentation de plus de 20%! ».

Ne tardez pas à faire votre choix!

On vous propose le Pack Easy Guide, mais vous n’avez pas besoin de deux cartes de crédit? Vous avez jusqu’au 18 novembre pour changer d’option, via Easy Banking Web, Easy Banking App, Easy Banking Centre, ou votre agence.

Attention, si vous ne faites rien d’ici là, c’est le pack proposé par BNP Paribas Fortis qui vous sera attribué. Après quoi, il vous faudra attendre le 22 janvier 2024 pour changer de pack.