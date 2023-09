Préparez-vous à dire adieu à bpost banque

Tombé dans l’escarcelle de BNP Paribas Fortis il y a deux ans, le pôle bancaire de bpost sera totalement intégré dans celui de la première banque du pays début de l’année prochaine. Avec comme conséquence, la disparition totale de la marque bpost banque du paysage bancaire.

C’est désormais officiel. Le paysage bancaire comptera bientôt une marque de moins : bpost banque. Le patron de BNP Paribas Fortis, Michael Anseeuw, l’a confirmé hier, lors de la présentation à la presse des comptes de la banque pour le premier semestre. Début 2024, près d’un million de clients de bpost banque rejoindront ceux de BNP Paribas Fortis. Que ce soit en rue ou dans les bureaux de poste, le rouge et le bleu de bpost banque disparaîtront pour faire place au nom et au logo de BNP Paribas Fortis. L’opération fait suite au rachat voici maintenant bientôt deux des activités bancaires de bpost par la première banque du pays.

Réseau étendu

Résultat des courses, BNP Paribas Fortis disposera l’année prochaine de 960 agences bancaires (guichets postaux inclus). “Ce sera le réseau bancaire le plus étendu en Belgique” avance Michael Anseeuw, CEO de BNP Paribas Fortis. Car à ces 960 agences, il faudra en effet ajouter l’accès à plus de 1.400 ATM répartis sur 850 sites (733 points CASH et 674 distributeurs BNPP Fortis, ndlr). Grâce au déploiement du réseau Batopin / Bancontact, ce nombre atteindra près de 2.400 points CASH répartis sur 950 sites en 2025. Les clients auront en outre accès aux 520 distributeurs de billets de bpost. Ces derniers restent la propriété de l’opérateur postal et seront accessibles à tous les Belges. A l’issue de l’opération, BNP Paribas Fortis, qui possède également les marques bancaires Fintro et Hello bank!, ne comptera plus que 250 agences “traditionnelles” arborant son identité visuelle faite de vert et blanc, contre un peu plus de 300 actuellement.

Nouvelle segmentation

Outre une formation de plusieurs semaines dispensée aux 2.000 collaborateurs de bpost, l’intégration des deux réseaux s’accompagnera du lancement, fin septembre, de deux nouveaux packs : Easy Go (formule “bon marché” pour 2 euros par mois) et Easy Guide (formule plus étoffée pour 5,5 euros par mois). Particularité de ceux-ci : un fonctionnement le principe de l’abonnement avec des options payantes, si vous demandez par exemple une carte de crédit supplémentaire. Chaque client se verra conseiller le pack répondant à ses besoins et ses habitudes. Mais tous auront la possibilité de prendre un autre pack s’ils le souhaitent.

“Avec la fusion, nous revoyons complètement notre approche de banque au quotidien, explique Michael Anseeuw. Avec nos anciens packs Comfort et Premium, les clients avaient souvent l’impression de payer trop cher parce qu’ils n’utilisaient pas certains éléments inclus dans les packs, comme les cartes de crédit. Nous souhaitons nous y adapter en proposant une offre modulaire qui combine un service de base avec la possibilité d’ajouter des options, afin que les clients ne paient que pour ce dont ils ont besoin.”

En clair, les clients qui auront choisi la formule Easy Go devront se rendre dans un bureau de poste, où ils seront servis sans rendez-vous, et ce pour des opérations bancaires simples. Pour des besoins plus complexes (prêts hypothécaires, etc.), ils devront prendre rendez-vous dans une agence BNP Paribas Fortis. Ces dernières se concentreront en effet sur le conseil et accueilleront principalement les clients du segment Easy Guide.