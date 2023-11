A peine 2 % pour les nouveaux bons d’Etat

Les conditions des nouveaux bons d’Etat qui seront émis début décembre sont connues : après précompte, celui à cinq ans rapportera à peine 1,82 % et celui à huit ans 2,03 %.

Un coupon brut de 2,60 % et un autre de 2,90 % : tels sont les rendements (hors précompte) que proposeront les deux nouveaux bons d’Etat à 5 ans et 8 ans qui seront émis début décembre et dont les conditions ont été dévoilées ce mardi matin par l’Agence de la Dette.

Compte tenu du précompte mobilier ordinaire de 30 % auquel seront soumis les intérêts, les épargnants devront se contenter d’un rendement net de 1,82 % pour le bon à cinq ans et 2,03 % pour celui du bon à huit ans. On est loin des 2,81 % qu’offrait le bon à un an émis en septembre, qui bénéficiait certes d’un précompte réduit de moitié (15 %).

Côté pratique des choses, la période de souscription pour ces deux nouveaux bons se déroulera, comme prévu, du jeudi 30 novembre 2023 au jeudi 7 décembre inclus (réception des fonds au plus tard le 8 décembre 2023). Quatorze établissements financiers participent à l’opération : ABN Amro, Degroof Petercam, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost Banque, Crelan, Deutsche Bank, ING Belgique, KBC, (CBC en Wallonie), Keytrade, Leleux, van de Put et vdk bank.