Les économistes de KBC notent "un refroidissement net" de l'économie belge

L'économie belge est menacée. "Presque partout nous entendons: ça va plus mal que l'année passée", déclare Jan van Hove, économiste principal de la banque et assureur KBC. Ce dernier a été le premier à revoir les perspectives de croissance pour cette année de 1,9 à 1,6%. Il y a quelques mois, les institutions internationales comme le FMI étaient encore optimistes : ils s'attendaient à une solide croissance économique pour 2018, nous étions en route vers l'année la plus forte depuis 2010. Le FMI n'a pas publié de chiffres séparés sur la Belgique mais constate que dans la zone euro l'économie progresse de 2,2%. Passer en quelques mois de 2% de croissance à 1,6% est un monde de différence. Que se passe-t-il ?

...