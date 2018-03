La Chine, premier producteur d'acier et d'aluminium, fustigée pour son "dumping"

La Chine, premier pays producteur mondial d'acier et d'aluminium et accusée lundi par le Canada de "dumping", se débat avec de colossales surcapacités sidérurgiques et un gonflement continu de son offre, bien qu'elle vante ses efforts de rééquilibrage.