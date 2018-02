Les défis de la Sabca: demain les drones ?

La Sabca, un des principaux acteurs de l'industrie belge de l'aéronautique, est en pleine transformation. Cette entreprise basée à Bruxelles fabrique des pièces pour les avions Airbus et les fusées Ariane. Elle dispose aussi d'usines dans les deux autres Régions, à Lummen et à Gosselies, ainsi qu'au Maroc. Son activité est basée sur des contrats de long terme, qui prennent des années à se conclure et sont tributaires des succès et soucis commerciaux des clients.

...

Siège social:

Secteur:

€

€ Employés: Curieux de savoir qui prend les décisions chez ou envie de vous faire une idée de leur situation financière?

Consultez ces informations sur TrendsTop.be!