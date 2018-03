Gazelles: voici les ambassadrices nationales 2018

TRENDS GAZELLES WALLONNES Lauréate pour les grandes entreprises: IBA Lauréate pour les moyennes entreprises: VDW Trans Lauréate pour les petites entreprises: Iteos Therapeutics

C'est dans l'Auditorium 2000 à Brussels Expo qu'on été décernés les titres d'ambassadrices Trends Gazelles 2018. Durant cette soirée qui s'est déroulée devant un large auditoire, les entreprises ayant affiché la plus forte croissance ces cinq dernières années (2012-2016) ont été mises à l'honneur. Après les Gazelles provinciales, nous avons au final six ambassadrices nationales dont vous pouvez retrouver les portraits dans le Guide des Gazelles Trends-Tendances, proposé cette semaine avec votre magazine. Ce dernier reprend l'ensemble des articles et classements pour toutes les provinces du pays, tant pour la Wallonie que pour la Flandre, ainsi que Bruxelles. A la différence des années précédentes, la Région bruxelloise n'est plus reprise au national qui ne concerne dorénavant que la Wallonie et la Flandre. Il y a donc cette année six lauréates qui ont été mises en lumière lors de la soirée nationale.

En pleine santé

Emergeant d'une course rapide qui a duré un mois et demi, trois Gazelles wallonnes se sont détachées pour terminer premières sur le podium national. Après un triplé liégeois en 2017 qui avait couronné PhysIOL (grandes entreprises), Pauls Holzindustrie (moyennes) et AE Valves (petites), c'est le Hainaut avec deux entreprises et le Brabant wallon avec une qui se distinguent en 2018. A tout seigneur, tout honneur, commençons par la grande entreprise qui est une habituée du classement des Gazelles : Ion Beam Applications plus connue sous le nom d'IBA. Basée à Louvain-la-Neuve où elle a été fondée en 1986, elle a déjà été récompensée par deux fois du titre d'ambassadrice Gazelles (2012 et 2016) pour la province du Brabant wallon. Elle accède aujourd'hui au titre national qui récompense la belle croissance qu'elle a enregistrée entre 2012 et 2016. Leader mondial de la protonthérapie avec plus de 40 % de parts de marché, elle emploie 1.500 personnes et a réalisé en 2016 des ventes d'un montant de 322 millions d'euros.

C'est également dans le secteur de la santé que l'on retrouve la lauréate pour les petites entreprises : iTeos Therapeutics. Spin-off issue en 2011 d'un partenariat entre l'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer et l'Institut De Duve (UCL), iTeos est active dans le domaine de l'immunothérapie du cancer et développe depuis 2012 un portefeuille de produits en oncologie. Implantée à l'Aéropole de Gosselies, elle emploie une quarantaine de personnes représentant une douzaine de nationalités. C'est dans un tout autre secteur que l'on retrouve notre lauréate pour les moyennes entreprises : VDW Trans. Egalement hainuyère, cette société de transport a été créée en 1997 par Hugues Vandewouwer. Ambassadrice provinciale l'année dernière, elle est active dans le transport. Localisée à Ghislenghien, elle a quadruplé son chiffre d'affaires entre 2012 et 2016 - de 1,5 à 6 millions d'euros. Elle emploie actuellement 35 personnes dont une trentaine de chauffeurs du cru.

Gazelles bruxelloises et flamandes

Si elles ne sont pas récompensées d'un titre national, mentionnons quand même le trio de Gazelles bruxelloises qui se sont illustrées ces cinq dernières années. Il est composé de Zetes (grandes), Cream Consulting (moyennes) et Phinest Consulting (petites). Spécialisée dans l'identification des personnes et des marchandises, la société Zetes a été fondée en 1984 par Alain Wirtz. En 2016, le groupe a réalisé un CA consolidé de 250 millions d'euros (80 pour l'entité belge qui a été récompensée). Depuis 2017, il a intégré le giron du géant japonais Panasonic. Les deux autres ambassadrices sont actives dans le même créneau : la consultance. La première, Cream Consulting, lancée en 2009 par Cécile Vicard et Damien Landron, met en avant la culture au coeur de sa stratégie de croissance. La seconde, Phinest Consulting, créée en 2012 par Nicolas Touaux et Julien Mazuy, est spécialisée dans le business, le management et l'IT. Deux lauréates qui confirment le poids prépondérant des services dans le dynamisme de l'économie bruxelloise.

En Flandre, on retrouve un acteur de la santé avec la grande entreprise : Ablynx. Active dans le développement de médicaments à base d'anticorps de lama, la biotech gantoise fait ces dernières semaines régulièrement la une de l'actualité. Ce lundi, elle a remplacé Bekaert dans le BEL 20 qu'elle pourrait rapidement quitter suite à l'OPA du géant français Sanofi. Quoiqu'il en soit, voilà une gazelle, pardon un lama, qui n'a pas fini de courir. Dans la catégorie des moyennes entreprises, c'est Komono qui est récompensée. Créée en 2009 à Anvers (Zwijndrecht) par Anton Janssens et Raf Maes, Komono s'est lancée dans les accessoires de mode où elle a apporté une touche décalée séduisant un public de plus en plus large comme en témoigne son chiffre d'affaires qui, en cinq ans, a explosé passant de 1 à 15 millions d'euros. Last but not least, la petite Gazelle flamande est C. Outdoor. Derrière ce nom, on retrouve le Bar Bouffe (bar - bistro - take away) qui a essaimé depuis Hasselt dans le Limbourg (Genk, Lanaken et Maaseik).

Familiales et innovantes

Pour chaque catégorie, 20 entreprises, que vous découvrirez dans les pages qui suivent, ont été classées pour la Wallonie. Au total, ce sont donc 60 grandes, moyennes et petites entreprises qui figurent au tableau d'honneur national. Parmi elles, on recense 21 liégeoises, 16 hainuyères, 13 brabançonnes, 8 namuroises et 2 luxembourgeoises. Une répartition relativement stable par rapport à 2017 qui met en évidence les deux grands pôles économiques que sont Liège et le Hainaut. Ils commencent toutefois à être talonnés par le Brabant wallon qui compte une Gazelle supplémentaire cette année et Namur qui en compte trois. Si le Brabant est surtout présent dans les catégories des grandes et moyennes entreprises (12 sociétés), Namur se taille la part du lion dans la catégorie des petites avec un tiers des représentantes (7).

Si aucun secteur ne se détache particulièrement parmi les 60 Gazelles wallonnes mises à l'honneur au national, on constate cependant que bon nombre d'entre elles sont des sociétés familiales comme VDW Trans. Parmi celles-ci, on peut également mentionner des entreprises qui ont déjà été ambassadrices par le passé comme Servais Pharmacies, Colona, Dufour Transports & Manutentions ou encore L. Louyet, lauréate des grandes entreprises cette année pour le Hainaut. On remarque également une série de sociétés qui se distinguent par leur caractère innovant comme IBA et iTeos, lauréats nationaux 2018. Auxquelles on peut ajouter des entreprises telles que PhysIOL, New Lachaussée, Odoo, IP Trade, Pharma Technology, AE Valves, Universem ou encore nSilition pour en citer quelques-unes. Autant de Gazelles qui continueront à galoper dans les années qui viennent en Belgique et à l'international.