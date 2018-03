[Gazelles wallonnes] VDW Trans, transport familial

TRENDS GAZELLES WALLONNES Lauréate pour les grandes entreprises: IBA Lauréate pour les moyennes entreprises: VDW Trans Lauréate pour les petites entreprises: Iteos Therapeutics

Deuxième du top 20, VDW Trans est lauréate car la première, Pauls Holzindustrie, l'a été l'année dernière. C'est donc une entreprise hainuyère qui prend le relais d'une liégeoise implantée dans la province de Luxembourg. Si le siège social de Pauls Holzindustrie est toujours situé à Bullange où l'entreprise familiale est née dans les années 1920, son siège d'exploitation est maintenant localisé dans le parc d'activités économiques Pôle Ardennes Bois d'Idelux à Gouvy. Lui succède donc VDW Trans, lauréate provinciale en 2017 et déjà bien classée au national l'année dernière - elle figurait à la cinquième place. Société familiale fondée en 1997 par Hugues Vandewouwer, elle est basée à Ghislenghien et est active dans le transport pour le compte de la grande distribution, la sidérurgie, les brasseries et les entreprises de construction. Elle se distingue dans le secteur par un choix délibéré d'engager de la main-d'oeuvre locale, notamment des jeunes formés via le Forem. Entre 2011 et 2016, elle a sextuplé son chiffre d'affaires qui est passé de 1 à 6 millions d'euros. Et l'emploi a épousé la même courbe, de 6 à 35 collaborateurs dont une trentaine de chauffeurs.

Renouvellement

A la différence du top des grandes entreprises où 60 % d'entre elles (12) étaient déjà présentes en 2017, on n'en retrouve que sept parmi les moyennes. Treize nouvelles têtes sont donc apparues cette année dans notre classement. Parmi les nouvelles venues, on peut pointer quelques lauréates de cette édition 2018 comme Odoo (Brabant wallon), Hainaut Caravaning Center (Hainaut), Batifer (Luxembourg) et IP Trade (Liège). Parmi les " habituées ", on retrouve, outre notre duo de tête, d'anciennes lauréates provinciales comme Axone Pharma (Brabant wallon 2017), Duo Catering (Brabant wallon 2015) et De Poortere Deco (Hainaut 2016). Avec une mention spéciale pour Axone Pharma, société qui représente les marques des laboratoires dans les pharmacies, qui a grimpé de catégorie en un an.

Notons également l'entrée de deux sociétés qui ont affiché une progression régulière depuis 2012. D'une part, Pharma Technology, une fabrique nivelloise de dépoussiéreurs de comprimés et gélules destinés à l'industrie pharmaceutique. Elle vient de doubler sa surface en déménageant dans un nouveau bâtiment qui va lui permettre de poursuivre sa croissance. D'autre part, le Sporting de Charleroi qui a amorcé depuis l'arrivée de Fabien Debecq (président) et Mehdi Bayat (administrateur délégué) une belle remontée non seulement au classement de la Jupiler League mais également parmi les Gazelles manifestement heureuses de galoper avec des Zèbres.

Hainaut, Brabant wallon et Liège

Si le Luxembourg compte encore une entreprise avec Batifer qui remplace Greencap, la province de Namur s'estompe dans ce tableau dominé à parts quasi égales entre le Hainaut (7), le Brabant wallon (7) et Liège (5).

Une domination qui s'étend de Bullange à Mouscron le long de la dorsale wallonne au nord du sillon Sambre-et-Meuse où les Gazelles se plaisent à se rassembler. Laissant les provinces de Namur et Luxembourg quelque peu orphelines.