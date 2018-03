[Gazelles wallonnes] Iteos Therapeutics, thérapie innovante

TRENDS GAZELLES WALLONNES Lauréate pour les grandes entreprises: IBA Lauréate pour les moyennes entreprises: VDW Trans Lauréate pour les petites entreprises: Iteos Therapeutics

Autant les namuroises brillaient par leur absence dans la catégorie des moyennes entreprises et par leur faible présence parmi les grandes avec la seule Henrard pour défendre le dynamisme de la province, autant elles gambadent en force parmi les petites avec sept Gazelles juste derrière les liégeoises qui en comptent huit. Mais c'est une hainuyère qui les devance sur le fil : iTeos Therapeutics.

Déjà lauréate provinciale, cette spin-off issue en 2011 du LICR (Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer) et de l'UCL (Institut De Duve) est spécialisée dans l'immunothérapie du cancer. Elle développe un portefeuille de produits innovants qui ont pour finalité de guérir le cancer et non simplement de le traiter. Implantée au sein de l'Aéropole de Gosselies où gravitent de nombreuses biotechs, elle a actuellement deux molécules en phase 1. Elle est actuellement en quête de fonds supplémentaires afin de poursuivre ses recherches et son développement. Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, elle peut s'appuyer sur une équipe d'une quarantaine de personnes représentant une douzaine de nationalités.

Peloton namurois

La dauphine de notre ambassadrice nationale n'est pas namuroise mais liégeoise. Basée à Wanze, Naxhelet est un golf qui dispose également d'un hôtel, d'un restaurant gastronomique et de salles de séminaire pour entreprises. Il entend se distinguer sur le marché par une approche soucieuse de l'environnement tant pour le golf où l'usage des pesticides est limité au maximum que pour l'hôtel où il a décroché l'écolabel international Clé verte. SVS Motors, garage Peugeot-Citroën-DS à Cuesmes, complète le podium. Il faut descendre à la 7e place pour voir la première namuroise : BBK Expansion. Lauréate provinciale 2018, elle est plus connue sous le nom de son enseigne BabyKid qui compte 18 magasins en Wallonie et à Bruxelles destinés spécifiquement aux futures mamans et aux bébés jusqu'à l'âge d'un an et demi.

Parmi les entreprises namuroises, on peut mettre en évidence Universem qui progresse discrètement d'année en année dans nos classements provinciaux et, depuis l'année dernière, au national. En 2017, elle se classait 18e. Cette année, elle a grimpé de cinq places. Fondée en 2007 à Namur par trois étudiants - Simon-Pierre Breuls, Hubert de Cartier et Sébastien François - qui sont toujours aux commandes aujourd'hui, Universem est une société de consultance stratégique et opérationnelle en marketing digital. Elle compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs à répartis à Gembloux, Bruxelles et Paris. Pointons également la seule brabançonne du tableau : nSilition. Lauréate provinciale cette année, cette société néo-louvaniste, également créée en 2007 par Thierry Delmot, est spécialisée dans la conception et le développement de puces électroniques destinées aux secteurs spatial, automobile et télécoms.

Innovantes et traditionnelles

Les petites Gazelles présentent un mix d'activités traditionnelles et innovantes. On peut aussi bien trouver des sociétés extrêmement pointues que des entreprises actives dans des secteurs plus classiques. En revanche, ce qui les caractérise en grande majorité, c'est leur jeunesse. La plupart sont nées dans les années 2000, voire pour certaines à l'aube des années 2010, comme notre lauréate. La relève est assurée.