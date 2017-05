Electrabel perd à nouveau plus d'un milliard

Electrabel est à nouveau dans le rouge en 2016, avec une perte de près d'1,2 milliard d'euros, rapportent vendredi L'Echo et de Tijd. En cause: des prix de gros trop bas pour couvrir les coûts des centrales et la révision à la hausse des provisions nucléaires.