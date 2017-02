Économie collaborative: entreprise et ETA, un duo gagnant ?

Située à Leuze-en-Hainaut, VerBau confectionne des desserts pour Colruyt en Belgique et Aldi et Lidl à travers le monde. Si VerBau existe, c'est en partie parce que Le Rucher, une entreprise de travail adapté (ETA) se trouve à proximité et que les directeurs des deux sociétés ont décidé de collaborer. Parmi les 360 employés de VerBau, 100 viennent en effet du Rucher.

...