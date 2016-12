Ethias offre 25% de prime de sortie sur le compte First A

Ethias se trouve en ligne de mire de l'autorité de surveillance financière du fait que l'assureur n'a pas réussi les stress tests européens, et ce pour la deuxième fois. La pierre autour du cou d'Ethias, ce sont les contrats First A qui restent dans son portefeuille (pour un montant de 1,4 milliard d'euros). Le compte First garantit aux clients un taux d'intérêt à vie de 3,4% en moyenne. Dans l'actuel environnement de taux, un tel rendement n'est plus réalisable pour l'assureur. Voilà pourquoi Ethias lance une nouvelle action de rachat des contrats.

Lors des opérations précédentes, Ethias avait offert une prime de maximum 14% à ses clients. Aujourd'hui, l'assureur propose aux 26.000 clients détenteurs d'un compte First A restants une prime de sortie de 25%. L'offre prend cours du 7 novembre au 2 décembre.

Une condition est l'obligation pour les clients de complètement clôturer leur compte First. Lors des opérations précédentes, ils avaient l'opportunité de répondre partiellement à l'offre, et de maintenir une partie de l'argent. Maintenant, ce n'est plus possible.

Grâce aux opérations de rachat antérieures, Ethias est parvenu à réduire son portefeuille First de 9 à 1,4 milliard d'euros. La compagnie d'assurance est consciente que les derniers clients constituent un groupe difficile à convaincre. Le First A garantit aux clients un rendement fixe jusqu'à leur centième anniversaire. Seul le client a le choix de sortir. Ethias ne peut pas adapter les conditions de son propre chef.

Partager Le compte First garantit aux clients un taux d'intérêt à vie de 3,4% en moyenne. Dans l'actuel environnement de taux, un tel rendement n'est plus réalisable pour l'assureur.

Grâce à la prime de rachat très élevée, Ethias souhaite ainsi convaincre le plus de clients possible de sortir malgré tout. L'assureur désire de la sorte améliorer sensiblement son ratio de solvabilité et diminuer sa sensibilité aux taux. Ethias a une faible marge de solvabilité. Lors des stress tests, il est ressorti que la société a trop peu de buffers en capitaux pour traverser une longue période de taux faibles ou résister à un grave choc financier. Il y a quelques semaines, AXA a également lancé une offre de rachat sur ses assurances-épargne Crest20. Ces produits offraient un taux garanti à vie de 4,75%. Après avoir ramené le taux d'intérêt des nouvelles primes à 0,2%, AXA a offert aux détenteurs de police une prime de sortie unique de 25%. Deux tiers des 27.000 clients ont répondu positivement.

Ethias espère avoir autant de succès. Au plus le nombre de clients répondant positivement à l'offre sera élevé, au plus basse sera la couverture que l'assureur devra trouver via un contrat de réassurance. Ethias désire faire réassurer les risques restants de First et mène des négociations en ce sens. Tant l'opération de rachat qu'un éventuel contrat de réassurance participeront à la compression des résultats. L'an dernier, Ethias enregistrait un bénéfice opérationnel de 291 millions d'euros, mais celui-ci a été grignoté de 243 millions d'euros par une opération de rachat antérieure.