« Les F-16 belges ne sont plus utiles à l’Ukraine »

Les commandants de l’armée considèrent qu’il est impensable que les F-16 belges aillent en Ukraine s’ils ne sont plus en activité en Belgique. « On ne peut pas envoyer en Ukraine des avions que l’on n’utiliserait plus soi-même », a déclaré lundi Frédéric Goetynck, chef des ressources matérielles de l’armée, dans une interview accordée à De Standaard.

Notre pays a déjà envoyé des armes automatiques, des véhicules blindés Lynx et plus de 200 camions Volvo en Ukraine, ainsi que des munitions, du carburant et du matériel médical. Toutefois, cela ne signifie pas que nous pourrons bientôt envoyer de vieux F-16 à l’Ukraine dès que les premiers F-35 seront livrés, a déclaré le lieutenant-général Goetynck à De Standaard.

« Ce n’est pas que nous ne le voulions pas, mais lorsque nos avions sont mis hors service, ils sont épuisés. Ces avions auront alors effectué tellement d’heures de vol que leur structure sera tout simplement épuisée. Vous ne pouvez pas envoyer à l’Ukraine des avions que vous n’utiliseriez plus vous-même ».

L’argument selon lequel les Ukrainiens eux-mêmes ne respectent probablement pas les règles strictes relatives au nombre maximal d’heures de vol ne tient pas, selon M. Goetynck. « C’est le même raisonnement que pour les médicaments presque périmés. En envoyez-vous encore en Afrique ? Si vous envoyez en Ukraine un avion qui n’est plus sûr, dont vous savez que la carrosserie présente des fissures, vous mettez potentiellement en danger la vie d’un pilote ».