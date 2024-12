Le Trophée de l’Indépendant 2024 est fait pour vous

L’an dernier, « 100 % Liégeois » remportait le Trophée de l’Indépendant. Une véritable consécration pour cette enseigne locale qui fait rayonner les produits de la région aux quatre coins du pays. Vous mettez tout en œuvre pour améliorer l’expérience de vos clients et vous voulez que ça se sache ? Cette année, c’est votre tour ! Les inscriptions sont ouvertes et les prix sont incroyables.

Le Trophée de l’Indépendant existe depuis 2022. Mis en place par VOObusiness en Wallonie et à Bruxelles, il s’étend désormais à tout le Royaume grâce à Orange, organisateur de l’édition 2024, en collaboration avec Trends Tendances, Accountable, UCM et SudInfo. En 2024, l’initiative vise toujours à soutenir les entrepreneurs qui dynamisent notre économie locale et font du client leur priorité.

Vous retrouvez-vous dans cette description ? Alors, vous êtes sans doute la personne que nous cherchons pour défendre les couleurs des petites entreprises de Belgique.

Des récompenses exceptionnelles

Si vous figurez parmi les 10 finalistes du Trophée de l’Indépendant 2024, vous recevrez une dotation pouvant aller jusqu’à 5 000 €, un an d’abonnement à une offre Orange Business comprenant le mobile et l’internet, mais aussi 12 mois d’abonnement à l’ensemble des magazines de Roularta, jusqu’à 750 € à valoir chez UCM et 1 an d’abonnement à l’application de comptabilité Accountable.

À la clé également : une campagne de communication pour promouvoir votre activité, dont une vidéo de présentation professionnelle, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux.

Le processus d’inscription est lancé. Cette année, il a été simplifié pour encourager un maximum de participation, d’Ostende à Bastogne en passant par Bruxelles, Marche et Hasselt. Il suffit de se rendre sur le site officiel du concours et de répondre à trois questions essentielles pour valider votre candidature. L’idée : présenter votre business, vos valeurs et votre vision de la relation client. Ensuite ? Un jury composé d’experts du monde de l’entreprise examinera les candidatures. Les critères d’évaluation incluent l’impact local, l’innovation et votre résilience.

« 100 Liégeois », les gagnants 2023

L’année dernière, l’entreprise « 100 % Liégeois » a remporté le Trophée de l’Indépendant. Ce collectif met en avant des produits exclusivement fabriqués ou transformés dans la région liégeoise, favorisant ainsi les artisans locaux et la consommation de proximité. La boutique (physique et en ligne) propose une large gamme de produits artisanaux – de l’épicerie aux articles de décoration, en passant par les vêtements.

Leur engagement pour la durabilité et la promotion du savoir-faire local a séduit le jury et fait d’eux un modèle pour les entrepreneurs locaux, comme l’explique Geoffrey Defize, cofondateur : « C’est par notre passion et notre envie de toujours satisfaire nos clients que nous avons réussi à séduire le jury et à émerger au milieu de 255 candidatures. Figurer parmi les 10 finalistes était déjà une victoire, mais terminer en première position est juste incroyable ! »

Cette année, les deux cofondateurs – Geoffrey Defize et Kerby Manise – font partie du jury qui évaluera votre candidature : une véritable consécration.

Pourquoi participer ?

Le Trophée de l’Indépendant est une occasion unique de mettre en avant votre entreprise, de gagner en visibilité et de vous connecter avec d’autres entrepreneurs inspirants. Quelle que soit la région de Belgique où vous exercez votre passion, chaque parcours est une source d’inspiration.

Prêt(e) à relever le défi ? Inscrivez-vous dès maintenant et tentez votre chance pour succéder à 100 % Liégeois en tant qu’indépendant de l’année ! Vous avez jusqu’au 28 mars 2025 pour vous inscrire.