Trophée de l’Indépendant de l’Année 2023 : inscrivez-vous !

Pour que ce soit vous, encore faut-il participer. Alors, si ce n’est pas encore fait, ne trainez pas, vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire. Toutes les informations sont reprises sur le site www.trophee.business.voo.be. Le Trophée de l’Indépendant de l’Année vise à récompenser les indépendants qui proposent la meilleure expérience client et qui sont animés par leur passion. Et si vous connaissez un indépendant passionné et passionnant, n’hésitez pas à l’inviter à participer au concours.

Comme le soulignent, en effet, les lauréats de la première édition, il ne faut pas hésiter à s’inscrire. Le Trophée de l’Indépendant de l’Année offre aux participants une visibilité dans les médias et l’opportunité de faire découvrir leurs activités et ainsi communiquer et partager leur passion. Sans oublier que leur projet sera soumis au vote du public et évalué par un jury de professionnels et d’experts.

Enfin, outre une belle visibilité, rappelons qu’il y a 30.000 euros de prix à gagner à la clé, dont 10.000 euros en cash, dont 5.000 euros pour le premier. Les 10 finalistes bénéficieront d’une séance de coaching et un abonnement VOObusiness. Les 300 premiers inscrits auront un audit de leur réputation en ligne. D’autres avantages sont offerts par les partenaires du Trophée de l’Indépendant de l’Année que sont Sudinfo, UCM et Trends-Tendances. Pour plus d’informations concernant les prix : www.trophee.business.voo.be/prix/.

Bref, ce coup de projecteur offert aux participants et aux lauréats met en avant leur expérience client ainsi que leur passion. Comme nous le confie, Maxim Wattieaux, fondateur il y a 10 ans du Panier de Maxim à Brunehaut, qui a terminé troisième à la première édition du Trophée de l’Indépendant de l’Année.

5 questions à Maxim Wattieaux du Panier de Maxim

D’où vous est venue l’idée de créer le Panier de Maxim ?

Il y a dix ans, j’éprouvais le besoin de changer d’univers professionnel. J’étais alors depuis 15 ans éducateur spécialisé et je cherchais à me réorienter. C’est ainsi que je me suis dirigé vers une épicerie ambulante. J’habite le village de Merlin, dans l’entité de Brunehaut dans le Hainaut, et nous avions déjà une poissonnerie ainsi qu’une boulangerie ambulantes. J’ai parlé de cette idée d’épicerie ambulante avec la famille et les amis et je me suis lancé, avec le soutien de mon épouse. J’ai racheté un camion à des commerçants de Ciney qui prenaient leur retraire et l’activité s’est développée au fur et à mesure. Ne connaissant rien au métier au départ, j’ai appris sur le tas en me rendant à la criée pour l’achat de fruits et légumes et en me formant au fil des tournées autour dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de chez moi, qui desservent une douzaine de villages.

Comment avez-vous eu vent du concours ?

J’ai pris connaissance du Trophée de l’Indépendant de l’Année via un mail que j’ai reçu de VOO. Cette initiative m’a intéressé et comme je n’avais rien à perdre, je me suis inscrit et ai suivi la procédure. Ce concours correspond bien à l’univers des indépendants qui sont passionnés par leur métier.

Qu’est-ce que la participation au Trophée de l’Indépendant de l’Année vous a apporté ?

Davantage de visibilité. D’une part, grâce au prix que j’ai obtenu et au petit film qui a été réalisé à cette occasion. D’autre part, cette récompense a suscité l’intérêt de la télévision locale. Même si j’avais déjà bénéficié de reportage par le passé, cette reconnaissance du travail accompli fait toujours plaisir. Pour le concours, j’ai communiqué via ma page Facebook ainsi qu’en direct avec les clients que je vois du mardi au samedi chaque semaine.

Justement, ce prix a-t-il changé quelque chose dans votre activité et/ou expérience client ?

Cela a mis en évidence le rôle social que revêt une épicerie ambulante, et par extension, tout commerce ambulant. Dans mon cas, j’ai une clientèle relativement âgée et je me rends à leur domicile. C’est pour ces personnes un moment important où l’on peut discuter et échanger. Le relationnel et le contact humains sont irremplaçables. On me remercie 150 fois par jour, c’est très gratifiant. Cela m’oblige également à être présent chaque semaine. Ainsi, cette année, je n’ai pris que quelques jours de vacances. Cette activité est davantage qu’un simple contact commercial. C’est très enrichissant et cette dimension humaine me passionne.

Que diriez-vous à un indépendant qui souhaite participer au Trophée de l’Indépendant de l’année mais qui hésite encore ?

Qu’il doit foncer sans se poser de questions. Une participation ne peut être que bénéfique. Il doit se dire que c’est une bonne manière de se faire connaître et que dans le commerce, il faut savoir se vendre. En outre, ce concours permet de rencontrer d’autres indépendants et de confronter les expériences. Ce fut mon cas lors de la soirée où j’ai pu rencontrer les autres finalistes. Et en participant, l’indépendant peut également remporter des prix et des cadeaux.