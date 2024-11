Le Bitcoin, la monnaie de Trump ?

Le Bitcoin semble être devenu la monnaie de Donald Trump, si l’on en juge par son bond impressionnant depuis son élection à la présidence des États-Unis.

La cryptomonnaie est passée de 70 000 à 90 000 dollars en quelques jours, et a enregistré une hausse de 110 % depuis le début de 2024. D’autres cryptomonnaies, comme l’Ethereum, ont également connu des hausses importantes, l’Ethereum ayant bondi de 30 % en une semaine. Les passionnés de cryptomonnaies, notamment aux États-Unis, sont ravis, d’autant que de nombreux investisseurs ont soutenu la campagne de Trump. Voilà pourquoi on peut dire que le Bitcoin est désormais la monnaie de Trump.

Beaucoup ont oublié que, par le passé, Trump qualifiait le Bitcoin d’arnaque et de menace pour la souveraineté du dollar. Aujourd’hui, ce discours anti-cryptomonnaies semble révolu. Les électeurs de Trump, dont la mémoire est souvent courte, ne retiennent que ses récentes déclarations : pendant sa campagne, il a promis de faire des États-Unis le centre mondial des cryptomonnaies. Il envisage une réglementation favorable aux cryptos et a même annoncé qu’il renverrait le patron de la SEC, le régulateur financier américain, dès son arrivée à la Maison Blanche. Il a également proposé de créer des réserves nationales en cryptomonnaies, à l’image de l’or, comme fond de réserve.

“Une vache qui regarde passer le TGV”

Cependant, c’est là que certains, moi y compris, s’interrogent : comment Trump peut-il envisager un fonds de réserve en Bitcoin, alors que l’évolution de cette monnaie depuis 2010 ressemble à des montagnes russes ? À l’instar de mon analyste boursier préféré, Marc Fiorentino, j’ai l’impression d’être une vache qui regarde passer le TGV des cryptomonnaies. Si la valeur d’échange ou d’usage du Bitcoin est compréhensible, il est difficile de saisir sa valeur intrinsèque, et ni Fiorentino ni aucun expert n’ont de réponse claire à cette question.

Cela dit, beaucoup de mes amis ne se posent pas ces questions et montent dans le train des cryptomonnaies sans hésitation, ce qui, je dois l’admettre, me laisse sur le quai. Comme Marc Fiorentino, je ne peux pas m’engager dans un marché dont je ne connais pas la destination. Une dernière précision : une part importante de la trésorerie de Tesla, l’entreprise d’Elon Musk, est investie en Bitcoin. Quand je vous disais que Musk était le grand gagnant de cette élection, vous comprenez mieux pourquoi. Et vous, que pensez-vous de cette envolée du Bitcoin ?