Le bitcoin a franchi mercredi le palier des 90.000 dollars pour la première fois de son histoire, le secteur anticipant une législation plus souple et des politiques économiques qui lui seraient favorables sous la future administration Trump.

La plus importante cryptomonnaie par la capitalisation a dépassé ce palier vers 14H30 GMT, se hissant même au-dessus de 91.000 dollars, et progressait quelques minutes plus tard de 2,66% à 90.670 dollars.