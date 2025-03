Trends Invest Challenge, c’est le moment idéal pour apprivoiser la Bourse

On n’aurait jamais imaginé se poser la question en 2008, mais aujourd’hui, les marchés ne sont-ils pas devenus le dernier garde-fou d’un monde qui bat la campagne ?

Aujourd’hui, les États-Unis semblent embarqués dans un processus d’autodestruction de grande ampleur, les institutions internationales, OMC et ONU en tête, sont paralysées, et le commerce mondial est passé de la “globalisation entre amis” à un mode transactionnel brutal. Un signe ? L’administration américaine a abrogé sa législation anti-corruption qui datait d’un demi-siècle. Le Foreign Corrupt Practices Act de 1977 a en effet été gelé voici deux semaines par Donald Trump, permettant à nouveau aux entreprises américaines d’aller arracher des contrats à l’étranger avec les dents, mais aussi avec l’aide de grosses liasses de billets distribuées aux personnes les plus influentes pouvant avancer leurs dossiers.

Seules désormais comptent les voix des plus puissants, à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économico-financier. Or, si sur le plan militaire l’armée européenne n’est encore qu’à l’état embryonnaire, elle est prête au niveau financier. C’est l’Europe qui, avec les grands pays asiatiques (Japon, Chine, Corée du Sud) affiche un excès d’épargne qui contribuait jusqu’à présent à abreuver l’économie américaine. Mais en ces temps où les relations se tendent, les capitaux peuvent rapidement choisir d’aller abreuver d’autres terres. On le voit déjà : les marchés américains deviennent soudain bien moins attrayants, alors que certains secteurs européens ont retrouvé des couleurs. Alors que l’administration Trump estime que l’économie américaine, après avoir digéré une petite période de transition, reprendra rapidement le chemin de la croissance, la banque d’affaires Goldman Sachs, qui n’est pourtant pas un repaire de gauchistes, avertit que tout rebond de la Bourse américaine “ne pourra être que temporaire”. Qui a raison ?

C’est dans ce moment terrible et passionnant que Trends-Tendances lance la première édition de son concours boursier, le Trends Invest Challenge. Ce jeu ne cible pas seulement le petit groupe, encore trop restreint, d’épargnants individuels déjà intéressés par la Bourse. Il s’adresse aussi à tous ceux qui n’en connaissent pas forcément les mécanismes.

Le Trends Invest Challenge permet, sans risque aucun, puisque la mise de fonds est fictive (mais si vous remportez le prix, vous empocherez des euros bien réels), de comprendre sur le terrain les mécanismes de l’investissement, de voir quelles classes d’actifs ou quels titres ont le vent en poupe et de comprendre pourquoi. C’est une occasion unique de se familiariser avec notre nouvelle plateforme boursière Trends Bourse Live et de porter une attention particulière à l’actualité économique et financière, grâce aux articles publiés chaque jour sur notre site et chaque semaine dans le magazine. Mais vous pourrez aussi confronter vos sentiments à ceux d’autres participants que nous interrogerons régulièrement et dont vous pourrez retrouver les interviews et commentaires dans le magazine et sur le site. Tout cela permettra ainsi à chacun d’appréhender cette psychologie des foules si particulière qui régit les marchés financiers. Cela vous incitera peut-être à vous lancer ensuite véritablement dans le grand bain des marchés, afin de permettre à votre épargne de fructifier, tout en participant, espérons-le, à la construction d’un monde que l’on espère meilleur et plus sage. Les inscriptions au concours sont ouvertes depuis ce 3 mars, et la compétition débutera le 24 mars. À vous de jouer.