Trends-Tendances lance l’Invest Challenge: investissez et essayez de gagner 10.000 euros

Le Trends Invest Challenge vous permet de miser 100.000 euros (fictifs) et de vous mesurer aux autres participants dans des ligues. Les inscriptions ont débuté le 3 mars, avant un lancement officiel du jeu le 24 mars. Ne manquez pas ce concours doté de prix.

Trends-Tendances ne cesse d’innover. Un mois après le lancement de notre plateforme boursière en ligne, voici venu le temps de son complément naturel : un jeu boursier. La première édition du Trends Invest Challenge vous invite à créer un profil, à investir fictivement 100.000 euros et à participer à des ligues afin de vous mesurer aux autres participants. Les inscriptions ont été ouvertes le 3 mars. Et le jeu débutera le 24 mars, après trois semaines de tests, et il se prolongera jusqu’au 10 mai.

Découvrez ici le TRENDS INVEST CHALLENGE et inscrivez-vous au concours.

“Nous souhaitons transmettre un message important : commencez à investir, souligne Danny Reweghs, spécialiste boursier de Trends et initiateur de ce concours. Avec l’Invest Challenge de Trends-Tendances, tout le monde, jeunes ou plus âgés, débutants ou expérimentés, peut tester son succès boursier de manière très accessible et sans aucun risque.” C’est une démarche pédagogique.

Pour autant, cette initiative lancée avec l’appui de Keytrade Bank peut vous être profitable. Des prix sont réservés pour les meilleurs investisseurs. Chaque vainqueur hebdomadaire recevra pour 1.000 euros de l’une des actions détenues dans son portefeuille. L’investisseur dont le portefeuille aura le plus augmenté après les 10 semaines de jeu gagnera un portefeuille d’une valeur de 10.000 (véritables) euros chez Keytrade Bank.

Inscrivez-vous dès à présent

Le Trends Invest Challenge s’appuie sur une plateforme de jeu développée par la société norvégienne Norkon. Pour se familiariser, les joueurs peuvent s’inscrire dès à présent. Une fois le profil créé, le fonctionnement est très simple. Vous pouvez composer votre portefeuille fictif avec votre mise de départ, tout aussi fictive, de 100.000 euros. Une sélection de valeurs européennes ou américaines est disponible.

Chaque participant peut investir son montant initial dans un minimum de 5 actions et un maximum de 25. La mise doit être de 5% au minimum et de 25% au maximum dans chaque titre. Il est également possible de préserver 25% de son solde. Objectif : faire fructifier son portefeuille autant que possible.

En vous inscrivant, vous créez un portefeuille et ajouter des options. Vous pouvez appuyer sur “Choisissez pour moi” pour une sélection aléatoire, comme nous l’avons fait ici à titre d’exemple.

Les achats et ventes sont possibles sans limites. Pour tenir compte des zones horaires, la journée “active” débute à 9h, à l’ouverture des Bourses européennes. Et elle se termine à 22h, à la clôture de Wall Street. Toute modification doit donc être opérée à 8h59 au plus tard, avant que les hausses et les baisses ne fassent évoluer votre mise. Stress assuré.

Mesurez-vous à vos proches

Le Trends Invest Challenge vous permettra aussi de vous mesurer à vos proches, à vos collègues ou autres membres de clubs d’investisseurs. En plus de la ligue générale, vous pouvez créer des “mini-ligues” entre vous. Sachez aussi que quelques personnalités du monde de la finance participeront à cette première édition, afin de vous mettre au défi… de faire mieux qu’elles. Et que nos abonnés auront le droit de créer deux portefeuilles.

Chaque lundi, Trends-Tendances diffusera une newsletter spécifique pour vous tenir au courant des évolutions du jeu. Et ainsi donner la parole à certains participants. Au-delà de l’amusement, ce nouveau défi a pour vocation de donner des outils pour se former, s’améliorer et donner des clés pour gérer son patrimoine. À tout de suite, en ligne !