Banquiers, souvenez-vous du Crédit Lyonnais!

S’il ne faut pas obliger les banques à bouger sur les taux d’épargne, ces dernières ont néanmoins l’espace pour le faire.

La rémunération moyenne sur le livret d’épargne est aujourd’hui de 0,37%. C’est donc au-dessus du minimum réglementaire requis de 0,11% (0,01% de taux de base, et 0,10% de prime de fidélité). Mais c’est bien peu, surtout si on compare la rémunération du livret avec celle de produits similaires dans les pays voisins. En France, le “livret A” rapporte 3%.

On connaît les données de l’équation: le livret, refuge par excellence de l’épargne populaire, a attiré au fil des années de crise un encours colossal, qui s’élève aujourd’hui à 300 milliards d’euros. Une hausse de cette rémunération de 1% signifie donc un débours supplémentaire de 3 milliards par an pour le secteur bancaire belge. Ce n’est pas rien. Certes, nos grandes banques ont engrangé des bénéfices de 7,6 milliards en 2022. Mais rehausser de 1% le taux du livret amputerait ces bénéfices d’une petite moitié. Car même si les taux ont fortement remonté en quelques mois, les banques vivent encore en grande partie de leurs anciens portefeuilles de crédits, octroyés quand les taux étaient bien plus bas.

Ce n’est pas tout: raisonner sur de grandes moyennes a le désavantage d’occulter les situations individuelles. Une banque n’est pas l’autre et comme le fait observer la Banque nationale (BNB), les petites enseignes ont souvent une rentabilité moindre que les grandes et supporteraient donc moins bien une obligation de relever les intérêts qu’elles versent.

Une hausse tout à fait absorbable

Tous ces éléments ne doivent cependant pas servir à justifier l’attentisme des banquiers sur ce produit phare qu’est le livret. D’abord parce que les banques ne doivent pas donner le bâton pour se faire battre. Bien sûr, dans son dernier avis, la BNB déconseille au gouvernement de légiférer sur la matière, car une remontée du taux minimum du livret pourrait être dangereuse car non calibrée. Le ministre des Finances est aussi de cet avis. Mais il est tentant pour le politique de s’intéresser au sujet parce que cela ne mange pas de pain de prendre la défense de l’épargne populaire à un an des élections. Le danger d’une mesure législative n’est donc pas totalement écarté.

En outre, s’il ne faut pas obliger les banques à bouger, ces dernières ont néanmoins l’espace pour le faire. Les taux remontent, ce qui signifie que déjà, petit à petit, les crédits rapportent davantage. L’économiste Eric Dor estime que, selon les établissements, une hausse du taux du livret comprise entre 0,5% et 1,25% serait tout à fait envisageable et absorbable par le secteur.

Des Belges passifs ?

Un dernier élément devrait inciter les banquiers à faire un geste. C’est le souvenir de l’arrivée du Crédit Lyonnais sur les terres belges. Rappelez-vous. Nous étions au début des années 1990. A l’époque, le précompte mobilier sur les intérêts n’était que de 10%. Le Crédit Lyonnais Belgique avait alors proposé le compte rendement plus, qui offrait du 9% brut soit 8,1% net, là où le livret n’offrait généralement que 6%. Le Crédit Lyonnais et quelques outsiders à sa suite avaient provoqué un mouvement non négligeable de l’épargne. Quelques banquiers en avaient eu des sueurs froides.

Aujourd’hui, peu se souviennent de ces épisodes. Ils montrent néanmoins que les Belges ne sont pas aussi passifs que l’on croit sur leur épargne. Et quand ils sont réveillés, ils peuvent la déplacer très vite. Or, ce n’est pas le meilleur moment aujourd’hui pour permettre à de grandes masses de dépôts de se balader, juste lorsque la Banque centrale européenne commence à retirer des liquidités du marché. Voilà pourquoi les banquiers devraient faire un effort et remonter le taux du livret dès maintenant.