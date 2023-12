Certaines personnes au Danemark, au lieu de savourer le succès de Novo Nordisk, le champion des médicaments anti-obésité, tirent la sonnette d’alarme et parlent d’un « nouveau risque Nokia ».

Bon, puisque vous donnez votre langue au chat, oui, il y a bel et bien une société danoise, située au nord de Copenhague, dont le nom est Novo Nordisk qui frôle en Bourse les 400 milliards d’euros, soit plus que le PIB de son pays d’origine le Danemark. Grâce à ses nouveaux traitements contre l’obésité, dont certains destinés initialement aux diabétiques, cette société profite pleinement du fait qu’il y a dans le monde plus de 650 millions d’adultes qui sont obèses. Sa valeur en Bourse a explosé, elle est devenue la plus grande entreprise cotée d’Europe.

Les Danois pourraient être fiers, avec à peine 6 millions d’habitants, la croissance du pays tout entier en a été modifiée. Avec le danger d’avoir « un risque Nokia », car comme vous le savez, l’économie bégaie parfois. Or, les lecteurs et lectrices les plus âgés se souviendront qu’un pays – nordique lui aussi – la Finlande a bénéficié à un moment donné de la toute-puissance d’une seule entreprise : Nokia. Les moins jeunes ne le savent pas mais, à l’époque, tout le monde avait un téléphone Nokia en poche. Les produits de cette société avaient dopé l’économie de la Finlande jusqu’au déclin en 2008.

Pourquoi cette date ? Parce que l’iPhone a vu le jour en 2007. À partir de là, les appareils de Nokia sont apparus comme ringards aux yeux des consommateurs. La Finlande a compris sur le tard qu’elle avait mis tous ses œufs dans le même panier. Avec l’essor de l’iPhone mais surtout de l’Apple store, tout s’est effondré. Certaines personnes au Danemark, ces tristes sires, au lieu de savourer le succès de Novo Nordisk, tirent la sonnette d’alarme et parlent d’un « nouveau risque Nokia ». Mais comme dirait Warren Buffett, l’un des hommes les plus riches au monde, mais surtout l’un des plus intelligents, « on peut mettre tous ses œufs dans un seul panier, mais à condition de le surveiller de très près ».