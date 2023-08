La bataille entre ChatGPT et le monde des médias ne fait que commencer

Beaucoup de personnes imaginent que diriger un groupe média, c’est plutôt cool comme métier.

Vous imaginez, sans doute, qu’être à la tête d’un média c’est se faire courtiser par tout le monde, notamment par le monde politique ou le monde de l’entreprise. Vous avez raison de le penser. C’est aussi un métier cool car on rencontre ceux et celles qui font l’actualité de ce monde, y compris la possibilité de rencontrer des stars du cinéma ou du monde sportif.

Tout ça est vrai, mais ce que l’on ignore souvent, c’est qu’aujourd’hui les propriétaires des médias se rongent les ongles toute la journée et ont de plus en plus de cheveux gris. Prenez le cas de la télévision, le média le plus puissant. Ce média est en train de perdre de sa superbe à une vitesse inouïe. La télévision de papa lutte depuis des années pour garde la publicité et ses téléspectateurs. Il y a des fuites des deux côtés depuis des années déjà, et notamment en raison de la concurrence des réseaux sociaux qui prennent du temps d’attention des téléspectateurs, mais aussi à cause de Google, Meta et autres Youtube qui prennent eux une bonne partie de la publicité numérique.

Et les choses ne vont pas s’améliorer, car si vous partez du principe que tout ce qui arrive aux Etats-Unis finit par arriver chez nous quelques mois ou quelques années plus tard, alors là, les patrons des chaines de télévision ont de quoi cauchemarder. En effet, pour la première fois, les Américains ont passé plus de temps sur le petit écran non pas pour regarder les chaines de télévisions classiques mais bien pour regarder YouTube, Netflix et Disney +.

Ce renversement de pouvoir s’est fait en juillet dernier. Autrement dit, l’âge d’or de la télévision traditionnelle est derrière nous, et il fallait s’y attendre car les tentations sont trop fortes pour le téléspectateur. Regardez les nouveaux téléviseurs ou les nouvelles télécommandes. Un géant comme YouTube ou Netfix y a souvent sa propre touche, la tentation est donc trop forte de s’y rendre directement. La tentation est d’autant plus forte que YouTube a un modèle économique ultra puissant puisqu’il peut compter sur ses millions de producteurs de contenus qui le font gratuitement. Comment lutter contre la filiale de Google dans ces conditions ?

Ca c’est pour la télévision, mais regardez aussi la presse écrite. Chacun sait qu’elle se débat depuis des années avec la concurrence des informations gratuites délivrées par les réseaux sociaux et les géants du net. L’arrivée de ChatGPT aggrave encore plus le déclin de la presse écrite généraliste. Pourquoi ? Mais parce que contrairement à Google, ChatGPT ne renvoie pas les lecteurs vers les médias. Il fournit directement une réponse en synthétisant la connaissance mondiale. A l’inverse de Google, qui renvoie vers un lien d’un site média, ici ChatGPT vous donne la réponse et les médias écrit n’ont plus qu’à pleurer puisqu’ils perdent du traffic et donc de la publicité.

C’est la raison pour laquelle, en ce moment aux Etats-Unis mais aussi plus timidement en Europe, des éditeurs mettent des codes informatiques sur les articles figurant sur leur site pour justement empêcher ChatGPT de piller leur contenu. C’est une manière de dire aux dirigeants de ChatGPT, c’est bien beau de donner des réponses aux lecteurs, mais ces réponses proviennent aussi du vol d’articles rédigés par nos journalistes et donc la moindre des choses, c’est de rémunérer le travail de nos journalistes. La bataille entre ChatGPT et le monde des médias ne fait donc que commencer.