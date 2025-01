IA et cancer: un vaccin en 48H, miracle ou mirage XXL ?

Mesdames et Messieurs, tenez-vous bien, Larry Ellison, le big boss d’Oracle, la multinationale du cloud informatique vient de nous lâcher une bombe futuriste !

Larry Ellison a annoncé hier à la Maison-Blanche que l’IA pourrait non seulement détecter un cancer à un stade précoce avec un simple test sanguin, mais carrément développer un vaccin personnalisé en… 48 heures. Oui, oui, vous avez bien entendu : à peine le temps de binge-watcher une série Netflix, et votre vaccin est prêt !

Alors, info ou intox ?

Certes, l’alliance de l’intelligence artificielle et de la médecine, c’est probablement le duo le plus prometteur du siècle. On parle ici de diagnostics ultrarapides, de traitements taillés sur mesure… Bref, de quoi révolutionner la santé et, qui sait, offrir à un site comme Doctissimo une retraite bien méritée.

Mais, petit hic… Le secrétaire d’État américain à la Santé, fraîchement nommé par Trump, ne croit pas aux vaccins. Oui, je sais, vous me direz que c’est un peu comme embaucher un chef vegan pour gérer un barbecue géant. Et vous auriez raison !

Du coup, entre rêve d’investisseurs et réalité médicale, où se situe la vérité ? Pour l’instant, difficile à dire. Mais avouons-le, on aimerait tous que Larry ait raison. Parce que si l’IA peut vraiment nous soigner en deux jours chrono, on est preneurs… surtout quand on voit le temps qu’il faut pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste !

En attendant ce jour prochain, Les États-Unis ont décidé – hier –d’appuyer sur le bouton turbo de l’intelligence artificielle. Sous la direction de Donald Trump, les Américains voient grand, très grand… tellement grand qu’ils ont appelé cela « Stargate ». Non, ce n’est pas une nouvelle saison de la série culte, mais bien un projet pharaonique signé OpenAI, la maison-mère de ChatGPT, Oracle que je viens d’évoquer et SoftBank, un conglomérat japonais.

« Stargate »

L’idée dévoilée ce mercredi à Washington ? Construire des centres de données géants pour booster l’IA comme jamais. On parle d’un investissement hallucinant de 500 milliards de dollars. Oui, un demi-trillion, soit presque l’équivalent du PIB de la Suède ou de la dette publique belge, à vous de choisir !

Le Texas devrait accueillir ces infrastructures titanesques et, cerise sur le burger, 100 000 emplois seraient créés. De quoi redonner du muscle à l’industrie américaine et écraser encore plus ses concurrents ! En résumé, pendant que l’Europe tergiverse entre régulations et moratoires, les Américains foncent. Certes, c’est parfois chaotique, souvent démesuré, mais au moins… cela fait rêver les citoyens et leur donne envie d’avenir.

Rendez-vous dans quelques années pour voir si ce projet « Stargate » ou cette « porte des étoiles » nous propulse vraiment vers un nouvel âge de l’IA… ou si c’était juste un coup de com’ XXL comme semble le dire ironiquement Elon Musk, pourtant allié de Trump. Et nous pendant ce temps, nous en Belgique, nous sommes comme les personnages de Samuel Beckett, « on attend Godot ». On attend notre gouvernement fédéral et bruxellois. À chacun ses priorités