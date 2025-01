Le plan Stargate, doté de 500 milliards de dollars pour développer les infrastructures d’intelligence artificielle, annoncé par Donald Trump et les géants de la tech, ne se limite pas à des ambitions économiques… Le nouveau président envoie un message géopolitique fort au monde entier, et à la Chine en particulier.

Trois grands patrons de la tech entouraient lundi le président américain à la Maison Blanche pour l’une de ses premières annonces depuis son investiture : Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, Sam Altman, PDG d’OpenAI, et Masayoshi Son, PDG de SoftBank, un investisseur puissant qui soutient de nombreux projets technologiques. Et quelle annonce ! Trump a dévoilé la création de « Stargate », une coentreprise réunissant OpenAI, Oracle et SoftBank, visant le déploiement massif d’infrastructures pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle aux États-Unis. Un investissement initial de 100 milliards de dollars, qui pourrait atteindre 500 milliards sur quatre ans.

Ce projet pharaonique a pour objectif de renforcer la position des États-Unis dans le domaine de l’IA en construisant des centres de données et des infrastructures énergétiques dédiées. Le premier centre de données sera implanté au Texas, avec une expansion prévue dans d’autres États rapidement. L’initiative devrait, à terme, générer plus de 100.000 emplois.

Le “début d’un âge d’or”

Les trois dirigeants présents aux côtés de Trump ont salué cette annonce, affirmant que cet investissement marque « le début d’un âge d’or » qui, selon eux, n’aurait pas été possible sans la réélection du président américain.

On se souvient que Sam Altman avait, il y a tout juste un an, laissé entendre qu’il souhaitait réunir 700 milliards de dollars pour redessiner l’industrie des semi-conducteurs. Aujourd’hui, Stargate rassemble les plus grands acteurs américains de l’IA. Aux côtés d’OpenAI, qui assumera la responsabilité opérationnelle du projet, SoftBank sera le principal financier et Oracle prendra en charge le cloud et la gestion des bases de données. Mais plusieurs autres géants de la tech sont également de la partie, comme Microsoft (pour le cloud), Nvidia et ARM, qui fourniront des puces et du matériel spécialisé en IA.

Économie, défense et géopolitique

En fédérant les acteurs technologiques autour de Stargate, le nouveau président démontre immédiatement ses ambitions en matière d’innovation technologique, tout en affirmant sa volonté de maîtriser le pouvoir numérique. Il envoie aussi un message clair à la Chine. L’intelligence artificielle est devenue un enjeu crucial car cette technologie confère un pouvoir stratégique considérable aux nations qui la maîtrisent. L’IA est aujourd’hui au cœur d’une guerre technologique mondiale qui façonne les rapports de force entre les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine, sur les plans économique, militaire, politique et géopolitique.

Sur le plan économique, l’IA permettra d’automatiser de nombreux processus industriels, financiers et logistiques, rendant les entreprises plus compétitives. Le marché de l’IA ouvre des opportunités de croissance gigantesques dans de nombreux secteurs : santé, transport, énergie, finance… Stargate ambitionne de soutenir ces avancées en mettant en place des infrastructures adaptées.

L’IA joue un rôle fondamental dans l’avenir de la défense, étant un élément clé de la guerre moderne : cybersécurité, drones autonomes, renseignement stratégique… La guerre est de plus en plus informatisée et automatisée. Maîtriser l’IA permet aux États-Unis d’assurer leur suprématie militaire, et Stargate se veut être un pilier de cette ambition en facilitant le développement des technologies de pointe pour de nouvelles applications en matière de défense et de sécurité.

Au-delà des aspects économiques et militaires, l’IA est également un outil de pouvoir politique et idéologique. Les experts s’accordent à dire que l’arrivée d’une intelligence artificielle générale, voire d’une super-intelligence, est une possibilité à moyen terme. Détenir les outils qui permettront d’y parvenir et de les contrôler devient un enjeu fondamental. L’IA, via les plateformes numériques et les algorithmes de recommandation, façonne aussi les opinions publiques et renforce la surveillance des agences américaines.

Bras de fer numérique avec la Chine

Donald Trump affiche clairement son ambition de conserver aux États-Unis leur position de leader dans le domaine de l’IA, et Stargate est l’un des symboles de cette volonté. Il s’agit aussi d’un avertissement à la Chine, qui investit massivement dans les infrastructures et la recherche en IA pour s’imposer comme une puissance technologique mondiale.

La Chine dispose, elle aussi, d’une approche combinant le soutien de l’État, la recherche universitaire et le développement par les géants technologiques, capables de rivaliser avec les entreprises américaines, à l’image de Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi et de nombreuses start-ups innovantes.

Cependant, l’un des enjeux cruciaux reste l’accès aux technologies critiques, telles que les semi-conducteurs avancés, les datacenters et les puissances de calcul. Avec son plan à 500 milliards de dollars, Stargate entend répondre rapidement et efficacement à ces défis.