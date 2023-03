ChatGPT 4 et les 20 métiers les plus menacés

Le débat sur la retraite est vicié. Il suffit de consulter le tableau des 20 jobs que ChatGPT va remplacer pour s’en convaincre.

J’ai toujours pensé que le rôle de ma chronique n’était pas tant de décrypter l’actualité économique que d’alerter mes lectrices et lecteurs sur les véritables enjeux de certaines informations. Des enjeux parfois bien cachés par l’écume de l’actualité et dont on ne parle pas, peu ou mal. Alors qu’en Belgique, un collectif de 50 économistes tire la sonnette d’alarme sur notre dette publique, alors qu’en France, on continue de s’étriper sur la réforme des retraites, d’autres s’interrogent pour savoir si les difficultés de la banque Crédit Suisse auront des répercussions ici ou là. Mais la vie, elle, elle continue, et les vrais sujets sont ailleurs.

J’en veux pour preuve la nouvelle version de ChatGPT, l’intelligence artificielle dont tout le monde parle. Sa maison-mère vient de dévoiler une nouvelle version encore plus puissante que la précédente. Pour l’heure, elle est encore en test et ne sera d’ailleurs disponible que pour ceux et celles qui auront pris la formule payant de ChatGPT et qui acceptent de payer 20 euros par mois (à ce prix-là, c’est donné). Et donc, la dernière version de ChatGPT est tellement puissante qu’elle a été soumise à une simulation de l’examen du barreau américain. ChatGPT s’est classé parmi les 10% des meilleurs candidats avocats à cet examen du barreau. L’ancienne version de ChatGPT était dans les 10 derniers pour cent. La progression est fulgurante en quelques mois à peine. De même, ChatGPT a bluffé un cardiologue et professeur d’université interrogé par le New York Times. Ce médecin a décrit les antécédents médicaux d’un patient qu’il avait vu la veille et lorsqu’il a demandé à l’intelligence artificielle comment il devait traiter le patient, le chatbot lui a donné dit-il la « réponse parfaite ».

J’en reviens à mon commentaire sur, j’ai failli écrire, l’aspect désuet, voire presque inutile, de ces discussions sur la réforme des retraites. De l’avis d’un spécialiste de l’IA qui a fait grand bruit, les métiers les plus pointus et les plus créatifs vont être remis en cause par ChatGPT et ses petits frères et sœurs qui sont en train d’éclore. Tout le débat sur le retraite est vicié. Il suffit de vous rendre sur Twitter et de regarder le tweet de Rowan Cheung et vous découvrirez un tableau des 20 jobs que ChatGPT nouvelle version va remplacer : les comptables, les traducteurs, les copywriters, les télémarketeurs, les assistants virtuels, les journalistes de dépêches, les agents de voyage, les modérateurs de contenus, et j’en passe. Tout y passe, les métiers de la banque, de la finance, du consulting, des développeurs, et même des hackeurs, sans oublier les métiers du marketing et de l’enseignement.

Encore une fois, mon message n’est pas de faire paniquer, mais de dire, laissez l’écume de l’actualité aux autres et prenez, svp, à bras le corps ce sujet et surtout voyez comment cette intelligence artificielle va vous aider, va démultiplier votre force et vos talents. N’oubliez jamais qu’une technologie est toujours neutre. C’est un couteau, il peut servir à égorger votre voisin ou à beurrer votre tartine. Voilà pourquoi nos politiques sont en retard d’une guerre alors que l’intelligence artificielle met au défi l’intelligence biologique, ils en sont encore à traiter des problèmes du XXe siècle. Le réveil va donc se faire sous forme d’une immense claque.