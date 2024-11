Bon anniversaire, ChatGPT !

Ce samedi 30 novembre, ChatGPT fête ses deux ans d’existence auprès du grand public.

Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à cet outil révolutionnaire. Son « père », Sam Altman, patron d’OpenAI, a présenté ChatGPT au monde il y a exactement deux ans, avec un tweet aussi simple qu’impactant : « Aujourd’hui, nous lançons ChatGPT, essayez de discuter avec lui. » Un message de seulement neuf mots, mais dont l’impact a été colossal.

Une semaine après ce tweet, un million d’utilisateurs s’étaient déjà précipités pour tester ChatGPT. Deux ans plus tard, ce chiffre a explosé : 250 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ce succès fulgurant a façonné une perception étonnante : pour le grand public, intelligence artificielle est devenue synonyme de ChatGPT.

Pourtant, OpenAI n’a ni été la première ni la seule à travailler sur l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, ChatGPT fait face à 110 concurrents, comme Anthropic, soutenu par Google, ou Mistral AI, lancé par trois brillants scientifiques français. Mais dans le business, il y a souvent une prime au premier. ChatGPT a su capitaliser sur cet avantage, et cela se traduit aussi en chiffres : OpenAI était valorisée à 29 milliards de dollars à son lancement. En septembre 2024, cette valorisation atteignait 160 milliards de dollars. Une explosion financière qui laisse rêveur.

Une réussite à nuancer

Malgré ces superlatifs, prenons un moment pour adopter un regard critique. Deux ans après, ChatGPT et ses concurrents continuent de présenter des limites importantes. Ils souffrent encore d’hallucinations, ces erreurs souvent absurdes dans leurs réponses. Selon le test MMLU, une référence pour évaluer ces modèles, les taux d’erreur varient entre 11 % et 69 %. Une marge inadmissible pour une entreprise, ce qui explique pourquoi les particuliers adoptent plus facilement ces outils que les entreprises.

Comme le soulignent les Echos, ces erreurs sont plus facilement détectées par des utilisateurs éduqués et formés, mais qu’en est-il des autres ? Les populations moins armées intellectuellement risquent de tomber dans le piège du biais d’automatisation, une tendance humaine à accorder une confiance aveugle aux machines. Les passionnés d’intelligence artificielle promettent que ces outils s’amélioreront avec le temps et un usage accru. Mais pour l’instant, ce n’est qu’une promesse.

Un impact environnemental inquiétant

Un autre sujet de préoccupation concerne l’impact écologique de l’intelligence artificielle. Alors qu’on nous assure que l’IA pourra un jour apporter des solutions au réchauffement climatique, la réalité est tout autre : les puces utilisées pour faire fonctionner ces modèles sont extrêmement énergivores. En un an, elles consomment autant d’énergie qu’un pays entier, comme le Guatemala ou la Lituanie. Une empreinte énergétique qui ne laisse pas place au doute.

Alors, bon anniversaire à ChatGPT ! Mais espérons que cette révolution technologique saura surmonter ses limites et qu’elle n’entraînera pas d’effets indésirables majeurs. Ce gâteau d’anniversaire ne doit pas devenir un cadeau empoisonné.