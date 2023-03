ChatGPT, nouvelle course à la bombe atomique ?

Mon ancien professeur au centre de journalisme à Paris nous disait que si l’actualité n’avait pas de talent, il fallait lui en donner.

Aujourd’hui, j’applique à la lettre ce précepte et citant une phrase récente de Bill Gates, le fondateur de Microsoft qui n’a pas hésité à dire récemment que le développement de l’intelligence artificielle est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’internet et du téléphone mobile ».

Ce n’est pas rien comme comparaison, et elle vient d’une personne qui sait ce qu’elle dit. Gates a raison, il n’y a qu’à voir comme cette intelligence artificielle a été rapidement adoptée via ChatGPT. Sans marketing, sans publicité, ChatGPT n’a mis que deux mois pour conquérir 100 millions d’utilisateurs, alors qu’il aura fallu 5 ans à Gmail pour arriver au même nombre d’utilisateurs et 10 ans pour Netflix. Pour quelque chose à laquelle personne ne comprend rien, c’est plutôt rapide comme adoption. Mais ça ira encore plus vite dans les semaines et mois à venir.

On comprend mieux maintenant pourquoi une société comme Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OPENAI, la maison-mère de ChatGPT. Vous êtes utilisateur des outils de Microsoft via la suite OFFICE ? Eh bien, d’ici peu nous allons avoir des assistants numériques puissants et quasi gratuits. Microsoft a, en effet, décidé d’intégrer l’intelligence artificielle dans tous ses produits bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Autrement dit, il nous sera bientôt possible de dire à cette intelligence artificielle de répondre à cet email, de résumer un échange ou une réunion zoom ou de rédiger, en une fraction de seconde, un PowerPoint au départ de tel ou tel document. C’est fou et c’est quelque chose que le public n’évalue pas bien encore. Nous avons été habitués pendant des années à nous reposer sur Google pour ne plus fatiguer notre mémoire. A quoi bon, en effet, la surcharger, si le petit rectangle de Google peut me trouver la réponse à ma question au départ de mon smartphone ? Avec l’intelligence artificielle, on passe un niveau au-dessus. Nous allons lui sous-traiter, non pas la connaissance, mais notre capacité de raisonnement. Et là, on est dans le vertige complet, comme l’écrivent mes confrères de la lettre d’information TTSO.

Il y a aura les nations qui l’auront et qui commanderont les autres qui ne l’auront pas

C’est ce qu’Edouard Tétreau, ancien analyste financier reconverti dans le conseil aux dirigeants, appelle la course aux armements auprès de mes confrères Les Echos. Pour lui, ChatGPT et ses petits frères et petites sœurs qui vont bientôt venir sur le marché sont comparables à la bombe atomique. Il y a aura les nations qui l’auront et qui commanderont les autres qui ne l’auront pas. Les autres nations devront obéir. Or, que nous dit Edouard Tétreau ? Que la Chine, comme toujours discrète, mais misant à fond sur le long terme, va consacrer 150 milliards de dollars d’investissement dans l’intelligence artificielle d’ici 2030. Les Etats-Unis, à titre de comparaison, en tenant compte des budgets de l’armée et des entreprises de la Silicon Valley investissent aussi 30 milliards de dollars par an. Et nous en Europe, on consacre juste un milliard d’euros par an. Autant dire, rien face aux deux géants que sont la Chine et les Etats-Unis.

Donc, si notre continent et ses habitants (et surtout nos enfants) ne veulent pas devenir les domestiques des Américains et des Chinois, il va falloir cravacher. Nos politiques, notamment en Wallonie, sont en train de mettre en danger le gouvernement uniquement pour savoir si une université dans le Hainaut a droit, ou pas, à avoir un cursus complet au niveau des études médicales. Pendant ce temps, la maison brûle et comme dirait Jacques Chirac, « on regarde ailleurs ». Un proverbe perse qui dit « qu’il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu’elle découvre le ciel ». J’ajouterai qu’il est temps que quelqu’un renverse la fourmi belge et wallonne pour qu’elle voit l’intelligence artificielle et l’inutilité de certains débats du siècle dernier. Nos enfants ne nous pardonneront de les avoir paupérisés par manque de vision.