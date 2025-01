Vers une nouvelle année marquée par l’intelligence artificielle (IA): les tendances à suivre en 2025

À l’approche de 2025, l’intelligence artificielle n’est plus un concept futuriste : elle fait partie intégrante des activités des entreprises du monde entier.

L’année 2024 a été marquée par une expérimentation rapide de l’IA, et nous passons maintenant à une mise en oeuvre à grande échelle. Les entreprises qui s’adaptent prospéreront, tandis que celles qui ne le font pas auront du mal à suivre. Mais un grand pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité : les organisations doivent gérer les risques et adopter le potentiel de transformation de l’IA pour rester compétitives. L’AI Act, le premier cadre juridique sur l’IA, s’attaque à ces risques, en veillant à ce que les entreprises respectent les réglementations tout en encourageant l’innovation.

En 2025, les entreprises ne considéreront plus l’IA comme expérimentale, mais comme essentielle à leurs activités. Le déploiement de l’IA dans toutes les fonctions est motivé par la nécessité d’obtenir des résultats mesurables et un avantage concurrentiel. Les premiers à adopter l’IA tireront profit de l’automatisation, de l’amélioration de la prise de décision et de l’offre d’expériences personnalisées.

Cependant, l’écart entre les pionniers en matière d’IA et les retardataires continuera de se creuser, laissant certaines entreprises dans l’incapacité de rattraper leur retard.

L’avantage concurrentiel de l’IA multimodale

L’une des principales tendances pour 2025 sera l’essor de l’IA multimodale, qui intègre le texte, les images, l’audio et la vidéo pour des interactions plus intuitives. La satisfaction des clients et la productivité en ressortiront renforcées. Les entreprises qui adoptent cette technologie obtiendront des informations plus approfondies et amélioreront leur prise de décision, ce qui leur donnera un avantage concurrentiel. Toutefois, celles qui négligent l’IA responsable risquent de prendre du retard.

Les agents autonomes de l’IA représentent la force de travail de demain

Les agents autonomes de l’IA sont en passe de définir l’année 2025. Ces systèmes d’IA peuvent accomplir des tâches de manière autonome, gérer des flux de travail et prendre des décisions sans intervention humaine. En les exploitant, les entreprises peuvent accroître leur productivité et réduire leurs coûts opérationnels. Des entreprises de premier plan telles que Globo, Kakao Brain, MSCI et McLaren Racing utilisent déjà des agents de données IA pour interroger et analyser des données internes et externes, synthétiser des recherches et créer de nouveaux modèles, selon l’étude du

National Research Group commandée par Google Cloud, The ROI of Gen AI. En outre, Gartner prévoit que d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise seront dotées d’agents d’IA, ce qui permettra à 15 % des décisions professionnelles quotidiennes d’être prises de manière autonome.

Les agents autonomes d’IA sont convaincants parce qu’ils démocratisent l’IA, permettant aux travailleurs non-techniques d’automatiser des tâches, d’extraire des informations et d’optimiser les opérations sans disposer de connaissances avancées en matière de codage. À mesure que les entreprises adoptent les agents d’IA, la collaboration entre l’homme et l’IA va remodeler la force de travail, en combinant la créativité humaine et la puissance analytique de l’IA.

L’avenir de la recherche et de la CX alimentée par l’IA

En 2025, la manière dont les entreprises et les clients recherchent des informations changera radicalement. Les outils de recherche alimentés par l’IA deviendront plus intuitifs, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des images, de l’audio et des prompts conversationnels. Pour les entreprises, cela signifie un accès plus rapide aux données et des connaissances plus approfondies, ce qui favorise l’innovation. Les entreprises qui adoptent des outils de recherche d’entreprise alimentés par l’IA donneront à leurs employés les moyens de travailler plus intelligemment, ce qui favorisera la productivité et une prise de décision plus éclairée.

L’IA va également remodeler l’expérience client (CX). L’IA multimodale et les agents autonomes créeront des parcours clients plus fluides, fournissant une assistance sur l’ensemble des canaux et personnalisant les interactions basées sur des données en temps réel. Les entreprises B2C, en particulier, bénéficieront d’une expérience client alimentée par l’IA, qui renforcera la fidélité envers les marques et rationalisera les processus.

Sécurité pilotée par l’IA : protéger les données en 2025

Alors que l’IA transforme les industries, elle change également le visage de la cybersécurité. Les outils de sécurité basés sur l’IA fournissent en temps réel des informations exploitables sur les dernières menaces, permettant même aux non-experts de détecter les cyberattaques et d’y répondre. En 2025, le rôle de l’IA dans la cybersécurité continuera de croître, les entreprises exploitant l’IA pour configurer automatiquement les paramètres de sécurité et protéger leurs réseaux.

Toutefois, la complexité croissante des systèmes d’IA s’accompagne d’une augmentation des risques. L’IA multimodale, par exemple, introduit de nouvelles vulnérabilités. Les systèmes de sécurité existants ne sont pas équipés pour gérer la complexité de ces diverses sources de données, ce qui laisse des failles que les cybercriminels peuvent exploiter. Un autre problème émergent est celui des «deepfakes», des contenus hyperréalistes générés par l’IA et généralement utilisés à des fins malveillantes. Qu’il s’agisse d’usurper l’identité de représentants officiels ou de générer de fausses interactions avec des clients, les deepfakes représentent une menace pour des secteurs tels que les services financiers, la vente au détail et les télécommunications.

Pour atténuer ces risques, les entreprises doivent mettre en oeuvre des cadres de gouvernance robustes en matière d’IA qui tiennent compte de la sécurité, de la confidentialité et de l’éthique. D’ici 2025, Gartner prévoit que 70 % des entreprises auront mis en place de tels cadres, garantissant une utilisation responsable de l’IA et réduisant l’exposition aux cybermenaces.

L’avenir de l’IA dans les entreprises

L’année 2025 marque un tournant dans l’adoption de l’IA par les entreprises. Les entreprises qui exploitent pleinement le potentiel de l’IA prospéreront dans un paysage concurrentiel. Cependant, les défis liés au déploiement responsable de l’IA, à l’atténuation des préjugés et à la garantie de l’équité ne peuvent être ignorés. Pour réussir, les organisations doivent investir dans les talents, donner la priorité aux cadres éthiques de l’IA et faire évoluer en permanence leurs stratégies en matière d’IA. L’avenir est piloté par l’IA, et les entreprises qui s’adaptent ne feront pas que survivre, elles montreront la voie à suivre.

Par Céline Callewaert, Country Leader Google Cloud Belgique & Luxembourg