TikTok est-il dangereux? La psychologie décodée

Comment cette application populaire de médias sociaux affecte notre cerveau, notre comportement et notre santé mentale.

On compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs sur TikTok, dont près de 25 % des États-Unis. En même temps, la démographie de TikTok penche vers un public plus jeune, avec 63 % de la plateforme composée d’utilisateurs de moins de 30 ans.

Ce phénomène n’est pas rare : les jeunes ont tendance à être les premiers à adopter une nouvelle plateforme, et sont également les premiers à abandonner les plateformes jugées “trop vieilles” ou démodées. En 2020, 30 % des adolescents ont désigné TikTok comme leur application de médias sociaux préférée. (En comparaison, seulement 2 % des adolescents ont cité Facebook comme leur préférée).

Ce qui n’était qu’une application permettant de faire du playback et des chorégraphies de 10 secondes s’est transformé en un mastodonte mondial qui n’est pas prêt de disparaître. Mais qu’est-ce qui rend TikTok si addictif ? Pourquoi les utilisateurs reviennent-ils jour après jour ? Et comment TikTok affecte-t-il notre psychologie, en particulier chez les utilisateurs dont le cerveau est encore en plein développement ?

L’algorithme de TikTok est conçu pour vous inciter à en redemander

Avec chaque vidéo que vous regardez, TikTok apprend quelque chose sur vous. En quelques heures, il peut détecter vos goûts musicaux, votre orientation sexuelle, votre santé mentale et votre sens de l’humour. Ainsi, si vous regardez une vidéo d’un chien mignon, TikTok vous montrera une autre vidéo d’animal de compagnie. Avez-vous pensé aux chats ? Et les serpents ? Et à moins que vous ne commenciez à sauter ces vidéos de chiens au profit de la tendance “Ce que je mange en une journée”, vous vous retrouverez trois heures plus tard dans le #dogsoftiktok jusqu’aux genoux.

En décembre 2021, le New York Times a examiné l’un des documents internes de TikTok ayant fait l’objet d’une fuite, qui avait été élaboré pour enseigner aux employés non techniques l’algorithme de la plateforme. Ce document soutient l’idée que la plateforme vous veut sur l’application tous les jours, aussi longtemps qu’elle peut vous avoir.

Fait intéressant, le document indique que la plateforme montre délibérément aux utilisateurs des vidéos qui sont proches de ce qu’ils veulent voir, mais pas exactement dans le mille. De cette façon, les utilisateurs continuent à regarder et à s’exposer à d’autres vidéos qui pourraient les intéresser en cours de route.

Selon Julian McAuley, professeur d’informatique à l’université de San Diego, l’algorithme n’est pas nouveau, il est simplement unique. TikTok a non seulement des quantités folles de données et des utilisateurs très engagés, mais il a également “un paramètre où les utilisateurs sont poussés à consommer du contenu recommandé par l’algorithme (pensez à combien peu d’autres paramètres ont toutes ces caractéristiques !).” Ainsi, alors qu’Instagram vous nourrit principalement du contenu de ceux que vous suivez (jusqu’à l’année dernière), votre défaut sur TikTok est un flux “Pour vous” de contenu recommandé.

John Koetsier de Forbes a dit de TikTok qu’il s’agissait d’une “cocaïne numérique pour votre cerveau“. Il n’a peut-être pas tort. Selon un rapport de données divulgué en 2021, les utilisateurs passent en moyenne 89 minutes par jour sur TikTok. Dans son article, Koetsier a interviewé le Dr Julie Albright et a discuté de la façon dont lorsque nous utilisons TikTok, nous nous droguons essentiellement.

“Lorsque vous faites défiler… parfois vous voyez une photo ou quelque chose qui est délicieux et qui attire votre attention”, explique Albright. “Et vous obtenez ce petit coup de dopamine dans le cerveau… dans le centre du plaisir du cerveau. Alors vous avez envie de continuer à défiler.” – La cocaïne numérique : La science derrière le succès de TikTok

Cette psychologie est similaire à ce que nous voyons dans les applications de rencontre. Nous recevons une bonne dose de dopamine lorsque nous trouvons une vidéo qui nous plaît sur TikTok, mais comme l’algorithme nous sert différentes vidéos tout au long de la journée, le résultat est incertain. Cela fonctionne parce que les récompenses imprévisibles entraînent une plus grande activité dans les régions cérébrales de récompense que les récompenses que nous connaissons à venir.

En fait, lorsque vous utilisez des applications de médias sociaux comme TikTok, la dopamine frappe votre cerveau de deux façons :

Vous recevez une récompense imprévisible, et votre cerveau vous récompense avec une bonne dose de dopamine.

Votre cerveau s’adapte au système de récompense imprévisible et récompense de manière préventive votre risque anticipé.

Ensuite, grâce à ce système, les utilisateurs de TikTok peuvent développer une boucle de rétroaction pavlovienne. Une fois que le cerveau s’est habitué à la libération neurologique, il apprend à anticiper et à récompenser le corps, ne serait-ce que pour une simple exposition à la source de cette libération. Nathalie Nahai rapporte que ce phénomène est connu sous le nom de boucle de dopamine. “C’est un sentiment de récompense et de recherche de la même chose pour obtenir un coup d’excitation.”

Notre cerveau se développe et change en fonction de notre environnement – nous sommes fiers d’être des créatures adaptables.

Selon le Dr Albright, “les plateformes comme TikTok – y compris Instagram, Snapchat et Facebook – ont adopté les mêmes principes qui ont rendu les jeux de hasard addictifs.”

L’effet de TikTok sur la capacité d’attention

Aujourd’hui, de nombreux reportages circulent sur l’idée que TikTok a des effets négatifs à long terme sur le cerveau, en particulier chez les jeunes utilisateurs, dont l’esprit n’atteint pas son plein développement avant 25 ans.

La plupart des articles, y compris celui de John Koetsier dans Forbes, affirment que TikTok réduit la durée d’attention des utilisateurs. The Independent a constaté que la plupart des utilisateurs avaient une durée d’attention plus courte après une utilisation prolongée de l’application, en raison de la facilité, de la disponibilité et de la brièveté du contenu divertissant.

Cependant, la plupart des affirmations concernant la réduction de la durée d’attention ne sont pas étayées par des données scientifiques, du moins pas en ce qui concerne TikTok. En raison de l’état récent de l’application, la plupart des preuves sont circonstancielles ou anecdotiques à ce stade.

Mais si TikTok n’est peut-être pas un coupable vraiment étayé pour le moment, nous savons que l’utilisation des médias sociaux en général réduit notre capacité d’attention collective. Selon une étude de 2019, les cycles d’information sont de plus en plus courts, et le taux de rotation du contenu augmente d’année en année.

En général, tout temps significatif passé sur votre téléphone va influencer votre fonction cérébrale. Après tout, notre cerveau se développe et change en fonction de notre environnement – nous sommes fiers d’être des créatures adaptables. Qu’il s’agisse de l’augmentation de l’anxiété et de la dépression, de la perturbation du sommeil, de l’atrophie de la matière grise ou de l’amincissement prématuré du cortex extérieur de notre cerveau, nous savons que trop de temps passé devant un écran est mauvais pour nous, point final.

Mais il y a des effets que nous voyons déjà

Si la plupart des preuves des effets négatifs de TikTok sont anecdotiques ou peuvent être attribuées à l’excès de temps d’écran en général, certains rapports intéressants concernent spécifiquement TikTok.

Le Wall Street Journal a fait état d’une corrélation possible entre l’augmentation du nombre de jeunes filles présentant des symptômes du syndrome de Tourette et leur exposition à des vidéos populaires sur TikTok. Ce phénomène est notable car les tics sont souvent un symptôme de détresse mentale, en plus d’être un symptôme du syndrome de la Tourette. Ainsi, dans ce cas, TikTok n’a peut-être pas provoqué une maladie sous-jacente particulière, mais a plutôt modifié la banalisation et la sensibilisation à l’un de ses symptômes.

Un autre aspect de TikTok est le produit de sa base visuelle. Les créateurs de contenu de taille plus importante sont plus susceptibles d’être signalés pour leur contenu inapproprié ou sexuel que leurs homologues plus minces ayant des messages comparables, et la grande majorité des principaux créateurs de contenu de TikTok sont des jeunes gens minces. Comme c’est le cas pour d’autres applications visuelles telles qu’Instagram, cette vision déformée des corps “normaux” peut être problématique pour l’image corporelle et l’estime de soi des utilisateurs, en particulier des adolescents.

TikTok peut également conduire les utilisateurs à mal diagnostiquer leurs problèmes de santé mentale. Les médecins ont constaté une nette augmentation du nombre de jeunes adultes qui s’auto-diagnostiquent TDAH, TOC et autisme. Si la sensibilisation à ces problèmes peut s’avérer extrêmement utile, elle peut également être préjudiciable lorsque les utilisateurs s’auto-diagnostiquent des troubles tels que le trouble dissociatif de l’identité. Cela peut conduire à un mauvais diagnostic et à un traitement incorrect de la cause sous-jacente de l’anxiété, de la dépression ou d’autres problèmes de santé mentale.

Enfin, l’algorithme de TikTok peut exposer des utilisateurs impressionnables à des contenus extrémistes. Dans une étude, les chercheuses Abbi Richards et Olivia Little ont découvert que la transphobie agissait comme un préjugé d’entrée qui mène à une radicalisation plus large d’extrême droite sur l’application. Les chercheurs ont créé un compte et ont constaté que plus le contenu transphobe était important, plus le racisme, la misogynie et l’homophobie apparaissaient sur la page “Pour vous” du compte test. Richards et Little ont constaté un pic notable de contenu d’extrême droite autour de la vidéo 400, notamment des appels explicites à la violence. Si 400 vidéos peuvent sembler beaucoup, ce n’est pas si grave dans le monde des vidéos de 20 secondes de TikTok. Richards commente : “Un utilisateur pourrait très bien télécharger l’application au petit-déjeuner et recevoir le contenu néo-nazi ouvertement suprématiste blanc avant le déjeuner.”

Les avantages de TikTok

Il ne faut pas confondre interface et objectif. Il y a un réel avantage à disposer d’outils numériques ludiques pour partager des informations, des messages et tisser des liens sociaux. Mais cela serait plus pertinent si l’utilisateur averti pouvait s’assurer que seules ses recherches personnelles et ses actions guident le contenu qui lui est présenté.

L’algorithme de TikTok tend un miroir, en ce sens qu’il crée un contenu plus personnalisé que jamais à nos circonstances uniques. Bien que cela puisse avoir des inconvénients, comme la transphobie en tant que préjugé de passage, ou la dysmorphie de l’image corporelle, cela peut également fournir aux utilisateurs une sensibilisation réconfortante et importante autour des idées d’inclusivité et d’appartenance. Par exemple, les utilisateurs ayant des intérêts de niche sont plus susceptibles de trouver d’autres personnes ayant des intérêts similaires, qu’il s’agisse de sport, de médias ou d’idoles.

Comme la plupart des aspects de la vie, il y a des bons et des mauvais côtés. Plus nous comprenons une chose et comment elle affecte notre vie, mieux nous pouvons interagir avec elle.

Cependant, il faut tout de même une réelle mise en garde. Je vous invite à lire le livre de Michel Desmurget, “la fabrique du crétin numérique” qui est extrêmement bien documenté. Ensuite, c’est à chacun de se faire sa propre opinion.

Georges Caron