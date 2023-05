Positionner enfin la Région bruxelloise sur l’échiquier numérique grâce à la 5G!

Bruxelles va enfin, dans les semaines à venir, pouvoir déployer la 5G et répondre aux ambitions de l’Union européenne en matière d’innovation et de transition numérique.

Tellement de temps inutilement perdu en Région bruxelloise concernant le relèvement de la norme… Et ce n’est qu’un début car à termes il faudra de nouveau augmenter la norme. Les autorités bruxelloises ont véhiculé une fois de plus une pâle image de l’attractivité de notre Région. L’arrivée de la 5G va donner un coup de boost à la transition numérique et écologique des entreprises et des pouvoirs publics bruxellois mais aussi en termes d’emploi. La 5G contribuera à attirer des investissements. C’est ce dont notre Capitale a grandement besoin.

La 5G est plus qu’une simple mise à niveau technologique. Avec des vitesses de transmission de données plus rapides, une latence réduite et une connectivité améliorée, la 5G offre une opportunité pour la Région bruxelloise de rester compétitive dans une économie mondiale de plus en plus numérique. L’un des avantages les plus significatifs de la 5G est l’accélération des vitesses de transmission des données. Cela signifie que les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers volumineux, diffuser des vidéos de haute qualité et profiter d’une utilisation sans décalage ni interruption. Des vitesses de transmission de données plus rapides signifient également que les entreprises peuvent traiter et transmettre des données plus rapidement que jamais.

La 5G permet également de réduire le temps de latence, le temps nécessaire pour que les données voyagent de l’appareil au réseau et vice-versa. Avec la 5G, le temps de latence devrait être fortement amélioré par rapport aux réseaux 4G. Ceci est essentiel pour les applications qui nécessitent une réactivité en temps réel, telles que la chirurgie à distance, les véhicules autonomes et l’automatisation industrielle.

La 5G offre également une meilleure connectivité, grâce à sa capacité à connecter plus d’appareils simultanément. Les réseaux 5G peuvent prendre en charge jusqu’à 1 million d’appareils par kilomètre carré, par rapport aux 4 000 appareils par kilomètre carré que les réseaux 4G peuvent prendre en charge. Ceci est essentiel pour la croissance de l’internet des objets (IoT) et le développement des villes intelligentes, où un vaste réseau d’appareils interconnectés est nécessaire pour fournir des services sans faille et améliorer la qualité de vie des citoyens.

En adoptant la 5G, Bruxelles peut attirer de nouvelles entreprises, augmenter la productivité et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Pour les entreprises, la 5G offre la possibilité de développer de nouveaux produits et services qui étaient auparavant impossibles en raison de limitations technologiques.

La 5G offre à notre Région la possibilité de rester compétitive dans une économie mondiale de plus en plus numérique.

Mais il ne s’agit pas seulement de rester compétitif. La 5G a également le potentiel de transformer Bruxelles-Capitale en une région intelligente, plus durable et résiliente. Elle peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre en permettant des systèmes de transport plus efficaces, des bâtiments plus économes en énergie et une gestion de l’eau et des déchets plus intelligente. Ceci peut entraîner d’importantes économies, une réduction des embouteillages et une amélioration de la durabilité environnementale.

Quels sont les avantages de la 5G à échelle locale?

La connectivité plus fiable et stable promise par la 5G pourrait être particulièrement bénéfique pour les citoyens, les entreprises et les organisations qui dépendent d’une connexion stable pour leurs activités. De même, la 5G est capable de prendre en charge un plus grand nombre d’appareils connectés que les réseaux précédents, ce qui pourrait être utile dans une région densément peuplée comme Bruxelles-Capitale, où il y a un grand nombre d’appareils connectés. Que ce soit dans les foyers et les entreprises, mais aussi dans l’espace public : compteurs de particules fines pour mesurer la qualité de l’air, gestion intelligente des fuites et de la consommation d’eau, meilleure gestion des flux de circulation et donc réduction des embouteillages, etc. Enfin, La 5G pourrait également permettre des améliorations de la sécurité publique, par exemple en permettant une réponse plus rapide aux situations d’urgence.

Un outil pour réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies

Le défi de réaliser les Objectifs de Développement Durable est de taille, mais un outil puissant pour aider à relever ce défi est déjà là : la 5G et son pouvoir de connecter les citoyens. Les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale doivent non seulement déployer la 5G de manière fluide et aussi rapidement que possible dans la Région, mais aussi saisir toutes les opportunités que cette technologie rend possible, notamment en matière d’éducation de qualité pour tous. Dans la lutte contre la pauvreté (ODD 1), une jeunesse non éduquée est une main-d’œuvre peu qualifiée, mal préparée pour trouver un emploi productif (ODD 8), réduire les écarts de revenus (ODD 10) ou renforcer les institutions (ODD 16). De plus, garantir une éducation de qualité est également étroitement lié à l’objectif d’atteindre l’égalité des sexes (ODD 5).

En tant que femme politique, je suis aussi pleinement consciente que la 5G est une technologie émergente qui présente, comme toutes les nouvelles technologies, des défis et des risques, notamment en matière de sécurité et de vie privée. Il est donc important que les autorités prennent en compte ces facteurs lors de l’élaboration de politiques liées à la 5G dans la Région de Bruxelles-Capitale et collaborent pleinement avec les parties prenantes les plus compétentes pour évaluer scientifiquement les impacts de la technologie.

Aurélie Czekalski

Députée au Parlement bruxellois – groupe MR

Conseillère communale et de police à Uccle