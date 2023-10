L’apprentissage tout au long de la vie est un défi que nous devons relever ensemble

Rien ne change aussi vite que la technologie et, pourtant, les obstacles à une carrière dans notre secteur restent encore nombreux pour certains groupes cibles, notamment les femmes. La balle est dans le camp des entreprises, qui doivent rendre les compétences et les connaissances plus accessibles à tous.

La cinquième édition du Young Potential Boostcamp débute cet automne. Cette fois, l’accent est mis sur les jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans la technologie. Lorsqu’on m’a demandé d’être un mentor dans le cadre de ce programme, je n’ai pas hésité longtemps. Encore moins lorsque j’ai vu les autres mentors : Jocelyn Darbroudi (CEO de Securex), Ingrid Gonissen (CEO de Ricoh BeLux et ICT Women of the Year 2018) et Jeroen Lemaire (Public Sector Sr. Director à In The Pocket). Autant de modèles qui peuvent vraiment faire bouger les choses.

Notre mission ? Partager nos expériences et nos connaissances afin de faciliter l’entrée dans cette carrière et de voir ainsi plus de femmes arriver dans les entreprises (technologiques). Parce que cela sera nécessaire…

Exploiter les nouveaux talents

Les statistiques européennes montrent que plus de 70 % des entreprises se plaignent de la pénurie d’employés disposant de compétences numériques adéquates. Des plateformes telles que Young Potential Boostcamp offrent une occasion unique de toucher des personnes qui, autrement, resteraient étrangères au monde de la technologie. Il y a bien sûr une foule d’autres initiatives intéressantes, comme MolenGeek, une organisation qui permet aux jeunes des quartiers défavorisés de Bruxelles d’acquérir des compétences en matière de codage, ou encore Girleek, une plateforme qui vise à donner un coup de pouce aux jeunes femmes en particulier. Ce ne sont que quelques exemples.

Au bout du compte, non seulement les participants à ce type de formation ont beaucoup à y gagner, mais les entreprises elles-mêmes en récolteront les fruits. En effet, il est de notoriété publique que les équipes diversifiées et inclusives sont plus performantes et plus créatives.

L’accent est mis sur les plans de développement personnel

Bien entendu, la possibilité de continuer à apprendre est tout aussi importante pour les employés. Le Forum économique mondial (FEM) prévoit qu’un quart des emplois actuels vont changer dans les cinq prochaines années. En conséquence, presque tout le monde aura besoin de nouvelles compétences et il faudra donner aux salariés la possibilité d’évoluer au sein de leur organisation. Il ne faut donc en aucun cas rester les bras croisés si l’on veut éviter des problèmes par la suite. Une organisation qui veut se développer doit d’abord investir dans son personnel, en donnant à ses employés les moyens d’acquérir de nouvelles compétences, qu’il s’agisse de compétences numériques ou de soft skills, qui sont de plus en plus importantes dans un environnement de travail moderne.

Par où commencer ? Le premier réflexe est de proposer des formations, mais ce n’est qu’une partie de la solution. Tout d’abord, une saine culture d’apprentissage doit proposer un environnement sûr où les gens ont le droit de faire des essais et de commettre des erreurs. En outre, il ne faut pas considérer les formations comme une panacée. Après tout, chaque personne est différente et a ses propres centres d’intérêt. Concentrez-vous donc sur des plans de développement individuels adaptés aux ambitions et aux attentes de vos collaborateurs. Les objectifs sont bien sûr fixés en concertation avec le chef d’équipe, mais ils partent toujours des talents de vos employés.

Une culture de feedback ouverte

Au bout du compte, un plan de développement est une sorte de boussole personnelle qui indique la direction à suivre et aide chacun à définir le cours de sa propre carrière. Au lieu de mettre les employés dans une case, il leur permet de choisir leur propre chemin. Non seulement ceux-ci acquièrent alors des connaissances précieuses pour l’organisation, mais les talents sont aussi plus susceptibles de rester quand ils ont le sentiment de faire partie d’un projet de croissance à long terme.

Enfin, le feedback est un élément essentiel d’une culture d’apprentissage efficace. Veillez donc à investir dans les compétences nécessaires pour donner et recevoir un feedback. Créez un environnement ouvert et transparent dans lequel les gens voient le développement de chacun et apprennent et échangent des expériences entre eux.

Une mission partagée

Ceux qui veulent trouver leur voie dans ce monde qui évolue de plus en plus vite ne doivent pas sous-estimer l’importance de l’apprentissage. Tout parcours d’innovation commence par un processus de développement. C’est une mission partagée que nous devons assumer ensemble : entreprises, employés, communautés, écoles et gouvernements. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons avoir des organisations saines et une économie durable.

Lien Ceulemans, Country Leader Belux chez Salesforce