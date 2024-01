L’agriculture européenne est une solution, pas un problème

Les agriculteurs européens produisent des aliments de qualité, en respectant les normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal, les plus élevées au monde. Cependant, à mesure que les demandes augmentent et la concurrence devient plus rude, la pratique de l’agriculture devient de plus en plus difficile.

Le Groupe PPE, à l’écoute des agriculteurs, cherche des solutions qui protègent notre production alimentaire. Notre vision est simple : nous voulons soutenir et développer notre agriculture pour qu’elle soit résiliente face aux défis qui s’accumulent.

Depuis 2005, l’UE a perdu environ un tiers de ses exploitations agricoles. La part des personnes employées dans l’agriculture est passée de 6,4% de l’emploi total dans l’UE en 2005 à 4,2% en 2020.

Les agriculteurs vieillissent. En 2020, seulement un agriculteur sur dix avait moins de 40 ans. Nous avons besoin de jeunes pour rejoindre le secteur afin de garantir notre production alimentaire. En pratique, cela signifie relever les défis d’accès à la terre et au financement, promouvoir les services de conseil, l’éducation et la formation, et assurer la cohérence entre les mesures locales, nationales et européennes pour les jeunes agriculteurs.

Si nos concurrents ne suivent pas les mêmes règles que nous, les marchés mondiaux ne sont plus compétitifs, mais difficiles et injustes. C’est pourquoi le Groupe PPE souhaite égaliser les règles en exigeant que tout pays exportant vers l’Europe suive les mêmes règles en matière de bien-être animal, d’utilisation de pesticides ou de tout autre critère que nous fixons pour nos propres agriculteurs. Cela n’est pas seulement une question de justice, c’est aussi bénéfique pour l’environnement mondial.

Dans la future PAC, nous continuerons à veiller à améliorer les instruments de stabilité des prix. Nous voulons également renforcer la position des agriculteurs sur le marché. L’adoption de la toute première directive visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire a été un succès du Groupe PPE, et nous veillerons à ce qu’elle fonctionne efficacement pour tous les producteurs alimentaires européens.

L’investissement dans les technologies de pointe et l’accès à celles-ci sont essentiels pour maintenir la compétitivité de l’agriculture européenne sur le marché mondial, maintenir nos normes élevées et garantir des méthodes de production durables conformes aux attentes de la société. Grâce à la recherche et à l’innovation, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre et obtenir de meilleurs résultats dans de nombreux autres domaines.

En utilisant de nouvelles technologies, nous pouvons réduire notre impact environnemental sans diminuer la production agricole. Adopter ce que l’on appelle l’agriculture de précision et les innovations respectueuses de l’environnement permettra de stimuler la productivité et de minimiser l’empreinte environnementale. Nous appelons donc à des procédures d’approbation bien meilleures et plus rapides pour les nouvelles techniques et alternatives. Nous avons besoin de plus d’investissements dans la technologie et l’infrastructure, les systèmes de gestion de l’énergie, et un internet accessible, fiable et rapide dans les zones rurales.

Une prise de décision basée sur la science, qui permet l’utilisation de nouvelles technologies, offre des moyens bien meilleurs d’atteindre un secteur agricole plus durable que des approches purement « idéologiques » qui font marche arrière dans le temps. Par exemple, autoriser l’utilisation des nouvelles techniques de sélection (NBT) dans l’UE permettra non seulement aux agriculteurs de produire des cultures nécessitant moins d’intrants tels que l’eau, les engrais et les pesticides, mais encouragera également les investissements dans la recherche et le développement, créant des emplois dans toute l’Europe.

Nous ne pouvons pas attendre des agriculteurs qu’ils fassent plus sans un soutien adéquat. Nous savons que le marché ne récompense pas souvent les coûts de production plus élevés résultant de nouveaux investissements et de pratiques plus durables.

Nous voulons faciliter un nouveau consensus dans la société. Nous voulons que les consommateurs soutiennent vraiment une alimentation plus durable et le reflètent dans leurs choix d’achat, dans leurs épiceries locales.

Benoit Lutgen, MEP – Député PPE, Chef de la délégation belge, membre de la Commission de l’agriculture et du développement rural

Herbert Dorfmann, MEP – Porte-parole du groupe PPE au sein de la Commission de l’agriculture et du développement rural