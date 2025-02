L’agenda politique de Trump : les investisseurs se préparent à la volatilité

Il y a maintenant un mois que Trump est devenu le 47ᵉ président des États-Unis. L’influence de son administration et de son ambitieux programme politique se fait déjà sentir sur les marchés financiers.

Politique commerciale

Dès le début de son mandat, le président Trump met en place un agenda axé sur la protection de l’industrie américaine. Parmi les mesures commerciales envisagées figurent la réintroduction ou l’extension de tarifs douaniers sur les importations en provenance de Chine, la renégociation d’accords commerciaux ou le retrait d’accords existants. À court terme, ces mesures pourraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés des actions, des devises et des matières premières.

Concrètement, des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la technologie et l’agriculture pourraient être affectés. Par exemple, des droits de douane sur les semi-conducteurs ou l’électronique pourraient nuire aux entreprises technologiques dépendantes des chaînes d’approvisionnement mondiales. En revanche, les producteurs nationaux pourraient bénéficier d’une concurrence réduite. Le secteur agricole pourrait être confronté à des mesures de rétorsion, perturbant ainsi les exportations de soja et de maïs vers la Chine.

Les secteurs des énergies renouvelables, de la production domestique et de la défense pourraient, quant à eux, profiter de subventions gouvernementales accrues ou de mesures de protection. En revanche, les marchés émergents et les multinationales pourraient rencontrer des difficultés, ce qui nécessite une approche prudente dans l’investissement dans des ETF globaux ou des actions étrangères.

Par ailleurs, les modifications de la politique commerciale ont souvent un impact sur les marchés des devises. Un dollar renforcé par l’imposition de droits de douane pourrait nuire aux exportations américaines, mais avantager les entreprises axées sur le marché intérieur.

Stratégie d’investissement

Les investisseurs particuliers doivent également se préparer à une volatilité accrue lors des annonces politiques et des négociations. Les stratégies de diversification deviennent essentielles, tout comme l’utilisation d’outils tels que les fonds couverts contre le risque de change pour gérer les investissements internationaux.

Groenland et Canada : Nouveaux États des États-Unis ?

Outre sa politique commerciale, Trump a fait des déclarations controversées sur l’annexion du Groenland et du Canada aux États-Unis. Il a exprimé son intention d’acheter le Groenland en raison de ses ressources naturelles et de son emplacement stratégique, ainsi que d’ajouter le Canada en tant que 51e État. Ces propos ont des implications majeures pour les marchés financiers.

Tensions géopolitiques

Ces déclarations ne manqueront pas d’intensifier les tensions avec des pays comme le Danemark (qui administre le Groenland) et le Canada, ce qui pourrait conduire à des conflits diplomatiques. De telles incertitudes pourraient affecter les marchés, notamment les secteurs dépendant de relations internationales stables (par exemple, l’énergie et la logistique).

De plus, ces propos pourraient susciter des réactions hostiles de la communauté internationale, y compris de l’Union européenne et de la Chine. L’intensification des conflits commerciaux pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le Canada est l’un des plus grands partenaires économiques des États-Unis. Toute discussion sur une éventuelle “annexion” pourrait compromettre la crédibilité des accords commerciaux comme l’USMCA (le nouvel ALENA), avec des conséquences pour de nombreux secteurs.

Attractivité des investissements aux États-Unis et bénéfices économiques

Bien qu’aucune annexion ne soit concrètement envisagée, les discussions sur une expansion du territoire américain alimentent les spéculations sur la puissance économique du pays. À court terme, cela pourrait renforcer le dollar américain, mais aussi accroître l’incertitude parmi les investisseurs étrangers. En cas d’annexion effective, des sanctions internationales seraient inévitables et pourraient éroder la crédibilité des États-Unis.

Par ailleurs, le Groenland regorge de terres rares, essentielles à la production de technologies comme l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la défense. Une mainmise américaine sur ces ressources offrirait un avantage stratégique, mais pourrait également susciter des inquiétudes sur une potentielle mainmise sur ces matières précieuses, influençant ainsi les marchés des entreprises technologiques et manufacturières.

Conclusion

L’agenda politique de Trump a des répercussions considérables sur les marchés financiers et le secteur de la vente au détail. Son programme commercial entraîne une augmentation des coûts des biens importés, mettant sous pression plusieurs secteurs. Les fluctuations monétaires sont également à anticiper. Par ailleurs, ses propositions controversées sur le Groenland et le Canada engendrent des incertitudes géopolitiques, impactant les marchés. Les investisseurs et les entreprises doivent donc se préparer à une période de volatilité et adapter leurs stratégies afin de faire face aux défis posés par la politique de Trump.

Hans Selleslagh, expert et porte-parole de la plateforme d’investissement Freedom24