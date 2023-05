Intelligence Artificielle : trouver un juste milieu entre progrès et éthique

Les financements dans le domaine de l’IA ont augmenté de manière significative ces dernières années, avec des entreprises et des gouvernements investissant fortement dans la recherche et l’application de ces technologies.

D’après un rapport de Statista, les investissements mondiaux dans l’IA ont atteint près de 40 milliards de dollars en 2020 et devraient s’élever à 110 milliards de dollars d’ici 2024. Ces investissements ont permis de faire des avancées considérables dans le domaine de l’IA, avec des applications innovantes dans des secteurs tels que la santé, les transports, la finance et l’énergie. Pourtant les investisseurs dans la technologie de l’IA font désormais face à un dilemme difficile. En effet, en mars dernier, des personnalités publiques comme Elon Musk et Steve Wozniak, ainsi que des experts impressionnés par les capacités de l’IA générative, ont appelé à un moratoire de six mois sur la recherche dans ce domaine.

Une croissance constante

L’IA est un marché en pleine expansion avec un potentiel énorme de rentabilité et d’impact, attirant des milliards de dollars en capital-risque, en actions privées et en investissements d’entreprise. Les investissements des géants technologiques dans la recherche et le développement des technologies d’IA contribuent à la croissance du marché. Ces entreprises continuent d’innover et de développer de nouvelles applications d’IA, stimulant la demande pour ces technologies dans divers secteurs. Les efforts pour améliorer l’accès devraient encore stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Le segment des logiciels représente la plus grande part du marché de l’IA grâce aux améliorations apportées au stockage, au traitement parallèle et à la puissance de calcul. La demande pour des technologies logicielles pour le déploiement et le développement d’applications d’IA telles que l’algèbre linéaire, l’analyse vidéo, les capacités de communication matérielle, l’inférence et les matrices éparses alimente la croissance de ce segment. De plus, le besoin pour les entreprises d’obtenir des données et des informations significatives grâce à l’analyse du contenu visuel devrait accroître la demande pour des solutions logicielles sur le marché mondial de l’IA.

La taille du marché mondial de l’IA a été estimée à 119,78 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 1.591,03 milliards de dollars d’ici 2030 à un taux de croissance annuel composé de 38,1 % entre 2022 et 2030.

Malgré certaines préoccupations

Les technologies de l’IA ne sont pas encore parfaites et leurs limites, telles que la partialité des données, le manque de transparence et la nécessité d’un contrôle humain, peuvent présenter des risques pour leur adoption et leur valeur.

Bien que les avantages potentiels de l’IA soient considérables, des préoccupations ont été soulevées quant à ses implications éthiques, notamment en ce qui concerne les biais, la protection de la vie privée et les suppressions d’emplois. Des appels ont donc été lancés pour une réglementation et une surveillance plus strictes du développement et du déploiement des technologies d’IA. Certains experts ont demandé une pause dans la recherche et le développement de l’IA pour laisser le temps d’aborder ces questions et d’élaborer des réglementations appropriées. Mais d’autres estiment qu’une telle pause pourrait freiner l’innovation et empêcher les avantages potentiels de l’IA de se concrétiser.

Il est important de prendre en compte que les appels à la suspension de la recherche sur l’IA générative se concentrent sur un sous-ensemble spécifique de technologies d’IA et ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les formes d’IA. Si l’IA générative a démontré des capacités impressionnantes dans certains domaines, elle présente également des risques potentiels en termes d’utilisation abusive ou de conséquences involontaires.

La décision de continuer à investir dans les technologies de l’IA doit donc être basée sur un examen attentif des avantages et des risques potentiels associés à ces technologies. Il est important que les chercheurs, les entreprises et les gouvernements travaillent ensemble pour s’assurer que le développement et l’application de l’IA se fasse de manière responsable et éthique. Cela implique de prendre en compte les préoccupations éthiques et de travailler à l’élaboration de réglementations appropriées pour garantir que les technologies de l’IA soient utilisées de manière responsable et pour le bien commun.

En conclusion, l’IA offre un potentiel énorme d’opportunités, mais elle présente également des défis complexes qui nécessitent des solutions réfléchies et complètes. Les investisseurs en IA doivent donc trouver un équilibre entre leur désir d’innover et de réaliser des bénéfices et leur responsabilité d’évaluer les implications éthiques, sociales et juridiques des technologies qu’ils soutiennent. Cela peut impliquer de travailler avec des experts dans le domaine, de dialoguer avec les parties prenantes et de donner la priorité à la transparence, à la responsabilité et à la protection de la vie privée.

Maxim Manturov, Head of Investment Research chez Freedom Finance Europe.