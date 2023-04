ChatGPT et GPT4: Wikipedia 2.0 ou bien un nouveau départ pour notre société?

L’histoire de l’Internet est déjà longue et riche d’enseignements. Elle a été émaillée de prédictions catastrophiques qui ne se sont jamais réalisées (comme le bug de l’an 2000) et d’innovations futuristes et radicales qui n’ont été qu’un grain de sable dans le paysage numérique mondial.

Par Joe Baguley, VP & CTO, VMware EMEA

La nature de la technologie et ses améliorations continues signifient qu’il y aura toujours une innovation dont tout le monde parle. Aujourd’hui, c’est ChatGPT et les mises à jour ultérieures comme GPT4, qui nous font faire un grand bond en avant.

Tirer la sonnette d’alarme

Depuis la fin 2022, personne ne doute que ChatGPT est une révolution. Un chevalier sans peur et sans reproche qui résout les maux de notre société moderne. Selon la source d’information que vous lisez, il va tout améliorer : la façon dont nous étudions, écrivons, cherchons, codons, travaillons, développons et évoluons sur le lieu de travail. Bien sûr, les applications potentielles sont infinies, mais il y a aussi des raisons de tirer la sonnette d’alarme.

Tout d’abord, ça a un air de déjà-vu. Les personnes d’un certain âge se souviennent de la fanfare qui a accompagné la création de Wikipédia. L’encyclopédie allait révolutionner notre façon d’apprendre et de faire des recherches, et même changer le monde. Cela a-t-il été le cas ? Je crains que non.

Ce qui s’est passé à l’époque nous permet d’imaginer ce qui va très certainement advenir de ChatGPT et des innovations qui suivront : il va se transformer en un outil incroyablement utile. Un outil qui va faciliter notre vie quotidienne, au même titre que d’autres nouveautés récentes, comme Alexa d’Amazon ou la « livraison le lendemain ». ChatGPT va-t-il changer notre façon de travailler ? À coup sûr. Va-t-il chambouler le monde ? Vraisemblablement pas. Comme Wikipédia, nous allons bientôt connaître ses limites.

Un monde empreint d’IA

La vraie question est de savoir dans quelle mesure l’intelligence artificielle (IA) fera progresser notre société. L’enthousiasme suscité par ChatGPT provient de ce qu’il est, pas nécessairement de ce qu’il fait. En transformant un produit avec une IA en un outil utilisable par monsieur Tout-le-monde, il nous a ouvert les yeux sur la réalité d’un monde empreint d’IA.

C’était déjà le cas dans des secteurs tels que les soins de santé (détection précoce, imagerie, analyse et soins prédictifs, par exemple) et l’industrie manufacturière (augmentation de la capacité de production et réduction des émissions, notamment), mais les applications étaient limitées à un petit nombre de personnes, d’où la différence considérable de réaction.

En réalité, nous vivons déjà dans un monde placé sous le signe de l’IA, dont ChatGPT n’est qu’un nouveau chapitre et ne sera certainement pas le dernier. Cependant, le message est clair : le génie est sorti de la bouteille en ce qui concerne les effets positifs que l’IA peut avoir. La société doit exploiter l’IA de la bonne manière et ne pas vouloir l’utiliser comme une machine à voyager pour sauter des étapes.

Commençons par l’enseignement. Les étudiants utilisent déjà ChatGPT pour leurs examens. D’après cet article de CNN, des tests récents réalisés à l’université du Minnesota et à la Wharton School of Business de l’université de Pennsylvanie ont montré que ChatGPT était capable de réussir des examens dans plusieurs disciplines. Il n’est pas surprenant que de nouveaux outils apparaissent pour détecter et empêcher son utilisation. C’est l’ancestral jeu du chat et de la souris, avec les étudiants qui utilisent ChatGPT tout en sachant que c’est interdit, même si c’est possible. Néanmoins, ce genre de mesure envoie un mauvais message et alimente le scepticisme à l’égard de l’IA. Il est évident que ChatGPT et d’autres outils d’IA sont déjà utilisés dans l’enseignement et continueront à l’être. Il faut donc les autoriser et encourager les étudiants à les employer à bon escient. Ils doivent en fait apprendre à utiliser tous les outils disponibles pour faire leur travail mieux et plus vite, car c’est ce qui les attend dans le monde du travail.

Adopter l’IA pour mieux faire les choses

Il n’en va pas autrement pour les entreprises. L’idée selon laquelle les progrès de l’IA finiront par faire disparaître certains emplois est réductrice, car ces postes ne sont pas l’aboutissement d’un processus. Ce n’est pas parce que ChatGPT peut aider à rédiger des offres d’emploi, des textes publicitaires ou des lettres juridiques que les entreprises doivent licencier leurs équipes de RH, de marketing et de juristes. Au contraire, ces équipes sont plus nécessaires que jamais. Les années d’expérience, la diversité des origines, les compétences humaines et les personnalités uniques ne sont pas seulement indispensables pour accomplir le travail aujourd’hui, elles sont le fondement de la société de demain.

Les entreprises les plus intelligentes, celles qui finissent par s’imposer, s’emparent de ce type d’innovations. Elles les étudient et les intègrent à leurs activités quotidiennes en fonction des compétences que leurs équipes peuvent exploiter. Le nouveau Microsoft 365 Copilot est un exemple d’intégration rapide de la technologie dans les outils d’entreprise existants. Les organisations qui adopteront l’IA pour s’améliorer prendront une longueur d’avance, et ne perdront pas les personnes et leurs compétences dans notre monde en constante évolution.

Comprendre les limites

Un jour, bien sûr, nous arriverons à un point où nous en aurons assez de l’IA. Peut-être que dans quelques années, nous regarderons cette période comme le début du voyage. Ce qui va advenir est un problème séculaire. C’est une question morale et sociale qui va bien au-delà de cet article, même si le professeur Stuart Russell l’a traitée de main de maître dans ses Reith Lectures de 2021.

Ce que nous avons aujourd’hui, c’est une nouvelle technologie, ni plus ni moins. ChatGPT est un système informatique qui fait de grands progrès en matière de communication et de développement. C’est une incroyable avancée, mais le véritable défi consiste à utiliser l’IA en combinaison avec d’autres outils que la méthode scientifique et l’intelligence humaine. Nous en découvrons déjà les failles et les limites.

C’est en réfléchissant de manière critique aux combinaisons et aux applications que nous pourrons réaliser le potentiel de l’IA pour changer nos vies à jamais. Nous devons repenser la manière dont la technologie améliore les êtres humains et nous fait tous progresser. Pour ce faire, nous devons d’abord comprendre ses limites et admettre que nous sommes toujours au milieu de l’histoire, jamais à la fin.