Les pensions bénéficieront-elles aussi d’une indexation?

Ce mois-ci, de nombreux travailleurs bénéficieront de l’indexation automatique de leur salaire. Le bureau du Plan estime cette augmentation à 3,58% environ. Mais qu’en est-il des pensions?

En raison de l’augmentation du coût de la vie, les salaires de nombreux Belges sont revus à la hausse régulièrement. Au 1er janvier 2024, cette indexation avait été de 1,48%. Cette année, le Bureau du Plan l’a estimée à environ 3,58%. Soit plus du double. Une bonne nouvelle pour les employés de la CP200, du transport routier, de l’agriculture et l’horticulture, de l’industrie alimentaire et commerce de produits alimentaires ou encore de l’horeca. De nombreux retraités se posent la question: peuvent-ils espérer une indexation similaire pour leurs pensions?

Deux mécanismes différents

Malheureusement, la réponse n’est pas si simple. Si les salaires sont automatiquement adaptés au coût de la vie grâce à l’indice santé, le mécanisme pour les pensions repose sur un système différent.

L’indexation des salaires est en effet calculée sur base de l’indice santé. Cet indice mesure les variations des prix d’un panier de biens et services couramment consommés par les ménages (alimentation, énergie, logement, etc.). Il exclut certains produits comme les carburants, les boissons alcoolisées et le tabac. Le calcul permet ainsi d’adapter le salaire au coût de la vie, afin de préserver le pouvoir d’achat face à l’inflation.

Les pensions, elles aussi, suivent l’évolution du coût de la vie. Cependant, leur indexation est déclenchée uniquement lorsqu’un dépassement de l’indice pivot est constaté. Dans ce cas, l’augmentation prend effet le mois suivant.

Quelles perspectives pour 2025?

C’est là toute la différence avec l’indexation des salaires. On ne peut jamais réellement prévoir à l’avance le moment où l’indexation prendra effet. Et encore faut-il donc que l’indice pivot soit dépassé… Rassurez-vous: selon les dernières prévisions d’inflation du Bureau fédéral du Plan, ce dépassement pourrait survenir en janvier 2025. Si tel est le cas, il faudra attendre le mois de février pour voir votre pension augmenter… de 2%! C’est un pourcentage fixe.

En comparaison, l’an dernier, l’indice pivot avait été dépassé en avril, entraînant une augmentation des pensions en mai. Pour 2025, il ne faudra pas s’attendre à une nouvelle indexation en avril. Et pour cause: ce dépassement de l’indice-pivot en janvier devrait être le seul de l’année 2025, prévoit le Bureau du Plan.