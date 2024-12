Pourquoi le secteur du luxe se tourne vers les cryptomonnaies

De plus en plus d’enseignes de luxe acceptent les paiements en cryptomonnaies, et cela pour plusieurs raisons.

Une des critiques adressées aux cryptomonnaies, c’est que l’on ne peut rien acheter avec. Elles ne valent donc “rien”. Mais cela pourrait être en train de changer, du moins dans un secteur en particulier : le luxe.

Différentes marques ont déjà expérimenté les paiements en cryptomonnaies. Hublot et Tag Heuer par exemple (marques de montre, LVMH), ou Gucci et Balenciaga (vêtements et accessoires, Kering), ainsi que Ferrari ont commencé à prendre des paiements en crypto en Europe, en juillet.

Hausse du cours

Avec la récente hausse du cours du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, l’intérêt grandit encore. Le grand magasin parisien Le Printemps a, par exemple, récemment annoncé un partenariat avec Binance, une plateforme d’échanges de cryptomonnaies, et Lyzi, une fintech française, pour accepter des paiements en bitcoin ou en éther. C’est ainsi le premier magasin de ce type, en Europe, à passer le cap. Dans le monde du voyage, Virgin Voyages vient de lancer un produit – un pass annuel pour des voyages en croisières à 120.000 dollars – qui est payable en bitcoin.

Et d’autres commencent à s’y intéresser. “Il y a eu pas mal d’appels, cela a suscité de l’intérêt”, glisse le président de Binance pour la France, David Princay, à Reuters. Dupont, une marque de briquets et stylos haut de gamme, indique vouloir accepter les paiements avant les fêtes.

Pour l’instant, ces entreprises ne gardent pas encore les cryptomonnaies reçues en cryptomonnaies dans leur trésorerie. Elles les convertissent immédiatement en euros ou dollars. Car les cours fluctuent toujours fortement et il y a beaucoup de risques.

Pour l’innovation et pour capter un nouveau public, en temps de ralenti majeur

Mais il n’y a pas que la hausse du cours qui attire le monde du luxe. Il y a aussi le côté innovatif, le côté révolutionnaire. Le luxe a toujours été à l’avant-garde, pour créer une tendance, avant que cela ne devienne mainstream.

Il y a également un autre élément qui entre en compte : le luxe est dans la tourmente. Dans le climat économique actuel, ses ventes sont en baisse dans le monde. Il est même carrément boudé en Chine, un des marchés les plus importants… où règne une “honte du luxe”. Le secteur se tourne donc vers un nouveau public plus jeune.

Et ce public pourrait en effet trouver de l’intérêt pour le luxe. Pas forcément pour porter un sac ou une montre luxueuse… mais pour diversifier leur portefeuille. On le sait, les produits de luxe gardent une grande valeur, même sur le marché de seconde main. Voire surtout en seconde main, car de nombreux produits sont très limités, les listes d’attente sont longues et la demande est forte. Ces objets peuvent donc être une manière de stabiliser un portefeuille et contrebalancer la volatilité des cours des cryptomonnaies.