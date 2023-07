Coup de chaud sur l’épargne

Alors que le gouvernement annonce le lancement d’un nouveau bon d’Etat à des conditions très avantageuses, BNP Paribas Fortis est la troisième grande banque à relever le taux de ses livrets, après Belfius et KBC.

Bonne nouvelle pour les clients de BNP Paribas Fortis, ainsi que ceux des autres marques du premier groupe bancaire du pays (Fintro et Hello bank!). A partir du 1er août, ils bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes d’épargne.

Dès le 1er août, le taux d’intérêt global du compte Epargne Plus passera à 1,50 % (dont 1 % de prime de fidélité) contre 1,25 % actuellement (le taux de base reste inchangé à 0,50 %). Le rendement du compte d’épargne classique passera lui à 0,50 % (dont 0,25 % de prime de fidélité), contre 0,25 % actuellement.

Hausses en série

Alors que le gouvernement avait donné aux banques jusqu’à la fin juin pour réagir, sous peine de voir la Vivaldi intervenir, la pression devenait en effet trop forte sur la première banque du pays pour qu’elle relève les taux de ses livrets. Début juin, Belfius avait déjà communiqué son intention d’augmenter les rendements de ses comptes épargne dès ce 1er juillet. Depuis, plusieurs autres banques telles que Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank, MeDirect encore vdk lui ont emboîté le pas.

Dans la foulée, le 30 juin, juste à l’échéance fixée par le gouvernement, c’est surtout KBC (et donc aussi CBC), deuxième grand groupe bancaire du pays, qui a bougé. A partir du 1er août, son compte épargne ordinaire proposera un taux global de 0,9 %, contre 0,6 % actuellement. Mieux encore : le bancassureur affichera un rendement de 1,5 % (taux de base de 0,40 % + prime de fidélité de 1,10 %) pour ses comptes qui plafonnent les versements mensuels à 500 euros. Le même jour Argenta faisait pour sa part savoir qu’elle proposerait dès le 17 juillet un rendement allant de 0,85 % à 2 % sur ses différents livrets (le meilleur taux proposé étant celui de son compte d’accroissement). Quant au challenger MeDirect, il a remettait également le 30 juin dernier une couche sur son compte Fidelity, lequel propose désormais un taux global de 2,3 %, sans conditions particulières.

Offensive de l’Etat

Le mouvement n’est sans doute pas fini. Il est fort probable que d’autres banques suivront encore. Par ailleurs, le move de BNP Paribas Fortis intervient au moment où le ministre des Finances Vincent Van Peteghem annonce, pour encourager une remontée du rendement de l’épargne sans risque, son intention d’émettre un bon d’Etat à un an. Et ce, avec un taux, avant précompte mobilier, qui devrait être proche des conditions de marché, c’est-à-dire proche du taux sur les dépôts à la BCE, fixé actuellement à 3,5 %.

En outre, pour rendre sa proposition encore plus alléchante et attirer les épargnants en nombre, il avance également l’idée de réduire le précompte mobilier le précompte sur les intérêts, habituellement perçu au taux de 30 %, de moitié… et l’amener ainsi à seulement 15 % !