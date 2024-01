Les pièces de 2 euros sont-elles devenues une rareté ?

Il y aurait trop peu de pièces de deux euros en circulation. Il semblerait que les particuliers mais aussi les banques les garderaient pour eux. Du coup, ils se font rares dans les magasins.

Selon Comeos, les magasins sont en manque de pièces de deux euros. Il y avait déjà la pénurie sur les centimes, c’est aujourd’hui le tour des plus grosses pièces. Seules les pièces de 50 centimes et celles d’un euro circuleraient en nombre. La raison serait à chercher, en partie, chez les particuliers. On a en effet moins souvent un porte-monnaie et beaucoup de pièces finiraient dans un bocal. Comeos lance donc un appel pour les gens payent davantage avec des pièces.

Mais les consommateurs ne seraient pas les seuls à garder les pièces hors du circuit. Les banques aussi théoriseraient, toujours selon Comeos dans De Standaard. « Pour la pièce de 20 cents, nous constatons qu’elles ont augmenté leurs stocks d’environ quatre millions en juillet à neuf millions en novembre. Avec ceux à 10 cents, ils sont passés de quatre à six millions. Il est aussi de plus en plus difficile pour les grands acteurs de réquisitionner des pièces. Les chaînes de supermarchés n’obtiennent souvent que 80 % d’une grosse commande, alors qu’ils ont des stocks » précise Comeos.

Une thésaurisation pas forcément innocente puisque lorsqu’on réduit les moyens de payer en espèce, on pousse l’utilisation des cartes bancaires. Soit autant de transactions qui rapportent aux banques.

Selon Isabelle Marchand, la porte-parole de la fédération bancaire Febelfin, il n’est pourtant pas question de thésaurisation, mais bien de prudence. S’il n’est pas exclu que « certaines disposent d’un stock limité, c’est surtout pour « éviter des pénuries futures et pour pouvoir servir tout le monde de la même manière » dit-elle encore dans De Standaard. Elle aussi insiste sur le fait qu’il est avant important de faire circuler les pièces de monnaie. C’est donc le moment de vider les tirelires.