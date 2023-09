La folie du Bon d’État continue : plus de 22 milliards d’euros inscrits

Le bon d’État reste très populaire auprès des Belges : En ce dernier jour de souscription, environ trois milliards ont été inscrits.

Dernière ligne droite pour le bon « Van Peteghem » : ce vendredi, c’est la fin des souscriptions.

22,3 milliards d’euros ont déjà été inscrits, annonce l’Agence fédérale de la Dette ce vendredi midi. Plus de 13 milliards d’euros ont été placés via les banques et près de 9 milliards via les Grands Livres de l’Agence même.

Dernière chance

Les personnes peuvent encore souscrire au bon via leur banque, ce vendredi. Mais l’argent doit arriver sur le compte de l’Agence de la Dette ce vendredi encore. Mais les procédures peuvent prendre du temps – il sera donc peut-être déjà trop tard pour s’inscrire cet après-midi.

Ce jeudi était la dernière date où l’on pouvait s’inscrire via l’agence même. Elle indique d’ailleurs déjà avoir reçu près de 6,7 milliards d’euros.

Le chiffre final peut donc encore changer. Si l’argent inscrit n’est pas versé à temps, la souscription sera annulée et les sommes remboursées. Le verdict final sera rendu lundi.