Incendie sur le lieu de vacances: que couvre mon assurance et quels sont les risques ?

Dans de nombreuses régions touristiques de violents feux de forêt font rage. Puis-je facilement annuler mes vacances et que couvre mon assurance ?

Les affaires étrangères conseillent d’éviter, si possible, les régions qui subissent des feux de forêt. Mais est-ce possible de le faire une fois ses vacances réservées et sans perdre trop d’argent ? La réponse en quelques points.

Les incendies peuvent frapper à des endroits où on ne s’y attend pas forcément. Avant le départ, il est donc conseillé de vérifier si la région de notre lieu de villégiature est en zone orange, rouge ou même noire. Il est aussi utile de vérifier l’avis du pays en question sur le site des affaires étrangères. Une autre source d’information peut-être la page Facebook ou les autres réseaux sociaux de l’ambassade belge du pays. Enfin, la réception de votre hôtel, camping ou village de vacances devrait aussi pouvoir vous renseigner sur d’éventuel risque.

La région est à risque, puis-je changer de lieu de vacances ?

En cas de doute, vous pouvez toujours prendre contact avec votre tour-opérateur ou agence de voyages. Dans de nombreux cas, ils vous contacteront de manière proactive et vous proposeront une alternative. Soit une autre destination ou une autre date. Par contre, si vous avez organisé votre voyage vous-même, via des plateformes en ligne par exemple, les chances de succès sont réduites.

D’autant plus que pour les assureurs, les incendies ne sont pas une raison d’annulation a priori. Tout va dépendre de la situation sur le terrain. Des feux dans le pays ou dans la région ne suffisent pas. Ce n’est qu’en cas d’urgence à l’endroit même de votre lieu de résidence ou si cet endroit est inaccessible qu’éventuellement cela peut servir de motif.

Sachez que l’inverse est également possible. Il se peut qu’un hôtel ou un voyagiste annule vos vacances pour cause d’incendies. Généralement, en fonction des conditions de réservations, on propose alors une solution de remplacement ou un remboursement.

Vous avez subi des dommages, vous devez changer d’endroit ou êtes rapatrié ?

Contactez votre assureur pour savoir ce qui est assuré et ce qui ne l’est pas. Mais si vous n’avez pas d’assurance voyage, vous ne pourrez bénéficier d’aucune assistance. Selon Assuralia, c’est en effet la seule assurance qui puisse jouer dans ce cas. Et même si vous avez une assurance voyage, rien n’indique qu’elle interviendra effectivement puisque « l’interruption de voyage due à une catastrophe naturelle n’est pas prévue dans tous les contrats », précise encore Assuralia. Un point qu’il est donc utile de vérifier avant le départ. La bonne nouvelle est que si une telle close est prévue, vous recevrez aide et assistance. On fournira par exemple un nouveau lieu de résidence, les frais de rapatriement ou une indemnisation.

Que se passe-t-il si votre voiture de location est endommagée, voire détruite, par un incendie de forêt ?

Cela va dépendre de la façon dont la voiture est assurée. Une voiture de location est de toute façon assurée dans le cadre de l’assurance obligatoire. Concrètement, en fonction de la taille de la voiture, une franchise de 1 000 à plus de 2 000 euros est ajoutée en cas de sinistre. Il est néanmoins possible de souscrire une assurance complémentaire dite « tous risques » pour réduire cette franchise.

Derniers conseils

Si vous vous rendez dans une zone à risque, il est possible d’enregistrer votre voyage sur le site des affaires étrangères ici.

Si vous êtes témoin d’un incendie, contactez le 112, le numéro d’urgence européen.

Si le feu n’est qu’à quelques centaines de mètres, quittez les lieux le plus vite possible avec le strict minimum. Le feu se propage vite, et en se contentant de marcher on peut se faire engloutir en quelques minutes. L’idéal est donc de courir perpendiculairement à la direction du vent. Par exemple si le feu vient du sud, courez vers l’est ou l’ouest.