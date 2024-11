Fraude massive autour des billets d’Oasis: à quoi faire attention?

De nombreuses personnes ont été victimes de fraudes en voulant acheter des billets pour la tournée des dieux de la Britpop, Oasis. Combien ont-elles perdu et à quoi faut-il faire attention ?

Cette réunion, avec une nouvelle tournée, les fans du groupe l’attendaient depuis 15 ans. Mais, elle a viré au cauchemar pour certains d’entre eux, victimes de fraudes aux billets de conerts. La banque britannique Lloyds, ayant étudié le phénomène, parle d’un véritable tsunami, dans un communiqué publié ce mardi.

En quelques chiffres :

Des centaines de personnes ont été victimes de fraude.

Les victimes ont, en moyenne, perdu 346 livres sterling (415 euros). Certains ont même perdu plus de 1.000 livres.

Le groupe des 35 à 44 ans était le plus ciblé. 31% des victimes se retrouvent dans cette tranche d’âge.

Les “billets” pour Oasis représentent 70% de toutes les fraudes en matière de billets de concerts depuis le 27 août.

Lloyds se base sur les plaintes faites par ses propres clients. Ce qui veut dire que les chiffres ne montrent que la pointe immergée de l’iceberg : des clients d’autres banques peuvent aussi avoir été victimes de fraudes (ailleurs en Europe également), et tous les clients ne signalent pas forcément ces fraudes.

Réseaux sociaux

La banque indique que les fraudes ont surtout eu lieu via les réseaux sociaux. “Plus de 90 % des cas signalés ont commencé par de fausses annonces ou de faux messages sur les réseaux sociaux, la grande majorité d’entre eux provenant de Facebook, y compris Facebook Marketplace. Une simple recherche sur Facebook révèle que de nombreux groupes non officiels ont été créés, dont beaucoup ont des dizaines de milliers de membres, pour acheter et vendre des billets pour la tournée d’Oasis”, peut-on lire. Ce qui n’est pas autorisé sur la plateforme.

Les fans sont donc tombés dans le panneau. Ils ont accédé à des faux sites de revente via Facebook, par exemple, ou ont fait un virement direct à une personne trouvée sur le réseau social, alors que les tickets n’existaient pas.

La banque met en garde qu’il y a deux pics pour ces fraudes : lors de la mise en vente officielle des billets, et lorsque la date du concert approche. “Acheter directement auprès de plateformes réputées et autorisées est le seul moyen de garantir que vous payez pour un billet authentique. Si l’on vous demande de payer par virement bancaire, en particulier par un vendeur que vous avez trouvé sur les médias sociaux, vous devez immédiatement être alerté, commente Liz Ziegler, directeur de la prévention de la fraude.

Concert parmi les plus chers

La tournée d’Oasis, à laquelle participeront de nombreux Belges, compte parmi les plus chères de l’histoire du Royaume-Uni. En termes de budget aloué par les fans.

Lloyds calcule que les clients ont déboursé, en moyenne, 563 livres sur la plateforme de ventes de billets, le premier jour d’ouverture de la billetterie. Ils ont même dépensé 909 livres en moyenne sur un site de revente populaire, le premier jour aussi.

Pour la tournée de Taylor Swift, c’était respectivement 342 et 518 livres.