Etes-vous riche ? A quelle classe de revenus appartenez-vous ?

Selon le dernier Global Wealth Report publié par la banque suisse UBS, les Belges sont les citoyens les plus riches de la planète si l’on considère la richesse médiane. Mais, ce qui s’applique à une nation entière ne s’applique pas nécessairement à chaque individu. A partir de quand on peut se considérer comme quelqu’un de « riche ».

Les Belges sont les plus riches de la planète si l’on considère la richesse médiane, selon le dernier Global Wealth Report publié par la banque suisse UBS. La richesse médiane s’élève à 229.226 euros par Belge adulte. Le revenu médian signifie que la moitié de la population gagne plus que ce montant, et l’autre moitié moins.

Selon les derniers chiffres de Statbel publiés par l’Office de statistiques belge, 13,2 % des Belges – soit plus d’un million et demi – vivent, de leur côté, dans un ménage dont le revenu total disponible est inférieur au seuil de pauvreté, rapporte Het Nieuwsblad. Pour une personne seule, le seuil de pauvreté est de 1 366 euros par mois, pour une famille composée de deux adultes et de deux enfants, il est de 2 868 euros par mois.

Juste au-dessus du seuil de pauvreté, un individu se situe dans la « classe moyenne inférieure« . « Ces personnes ont un revenu familial qui se situe entre 60 et 80 % du revenu médian« , explique le sociologue Geert Schuermans au journal flamand. Il est l’auteur d’un livre sur la classe moyenne inférieure (De achterblijvers).

À quelle classe de revenus appartenez-vous ?

La catégorie de revenus dans laquelle se situe un individu ou un ménage est déterminée en fonction du revenu net par rapport à la taille de la famille, explique Het Nieuwsblad. En effet, un enseignant célibataire touchant un salaire de 1.700 euros nets (salaire, pension, allocations familiales, revenus locatifs) aura plus de frais (abonnement, voiture,…) qu’un couple marié gagnant ensemble 3 400 euros nets et se partageant tous ces frais. Le deuxième adulte ne alors compte que pour la moitié dans ces calculs, les enfants en dessous de 14 ans pour 0,3.

Le journal flamand donne comme exemple un adulte célibataire avec un enfant âgé de moins de 14 ans (1+03 = 1,3) avec un revenu net de 2000 euros. Il se situera dans la classe moyenne basse. Un couple (1 + 0,5 = 1,5) avec des revenus de 4200 euros se situera dans la classe moyenne élevée. Un couple avec deux enfants en dessous de 14 ans (1+0,5+ (2×0,3) =2,1) avec un revenu net de 4300 euros se situera dans la classe moyenne tout comme une famille composée de 2 adultes et de 4 enfants de plus de 14 ans ayant un revenu de 6600 euros nets.

4,5 % de notre population peut être qualifiée de « riche«

Le professeur de politique sociale Wim Van Lancker (KU Leuven) a constaté que 4,5 % de notre population peut être qualifiée de « riche« . Cela signifie que la classe moyenne est très large: elle représente 80% de la société. « Les couples composés de deux personnes ayant fait des études supérieures à temps plein atteindront assez facilement la tranche de revenus la plus élevée« , explique Ive Marx, professeur d’économie à l’Université d’Anvers.

Les ménages belges champions de l’immobilier

Le mois dernier, la Banque centrale européenne a également publié une étude sur la richesse dans laquelle les Belges occupent le devant de la scène. La BCE a calculé que la richesse nette d’une famille belge – y compris les biens immobiliers, mais déduction faite des dettes en cours – s’élevait à 242 400 euros. C’est presque le double de la zone euro, où la médiane se situe à 123.500 euros.

Si nous sommes en haut du classement, c’est grâce à une caractéristique typiquement belge, celle de la « brique dans le ventre » : 72,4 % des ménages belges sont propriétaires d’un logement, contre seulement 61,7 % dans la zone euro.