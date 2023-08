Les Belges sont-ils vraiment les plus riches du monde?

Oui, si l’on regarde le patrimoine médian. Mais celui-ci ne signifie pas grand-chose, contrairement à un calcul prenant davantage en compte la moyenne des Belges.

Sommes-nous plus riches que nous le pensions? Selon le dernier Global Wealth Report publié par Credit Suisse, le Belge est en effet celui qui détient le patrimoine médian le plus élevé. Avant de se réjouir, il convient de faire un petit décryptage.

Selon Credit Suisse, le patrimoine privé net total des ménages sur la planète a diminué de 11.300 milliards de dollars (-2,4%) pour s’établir à 454.400 milliards de dollars à la fin de l’année, soit 84.700 dollars par adulte, une baisse de 3,6% par rapport à 2022. Une grande partie de ce tassement est due à l’appréciation du dollar américain par rapport aux autres devises. Cependant, même en corrigeant cet effet de change, mais en ajoutant l’impact de l’inflation, le patrimoine des ménages dans le monde a diminué cette année de 2,2% environ.

Pour nous, la grande nouvelle toutefois vient du classement des nations les plus riches sur base du patrimoine médian. Médian parce qu’il se trouve juste au milieu. Sous lui: la moitié de la population. Au-dessus: l’autre moitié. Avec un tel classement, si par exemple, certains deviennent hyper-milliardaires dans la moitié supérieure, le patrimoine médian ne bouge pas. Et ce contrairement au patrimoine moyen, soit le total de la richesse divisée par le nombre d’habitants et qui, dans cet exemple, progresse.

Médian n’est pas moyen

Mais surprise: pour la première fois, la Belgique arrive en tête du peloton mondial sur base du patrimoine médian, qui se situe dans notre pays à 249.940 dollars (soit environ 229.000 euros). Nous sommes devant l’Australie, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande. Une des explications de cette performance est que le Belge est davantage propriétaire de son logement que les citoyens des autres pays riches, ce qui pousse la médiane vers le haut.

Mais en fait, ce classement n’est pas très significatif. Si l’on use d’un autre critère, par exemple le patrimoine moyen, notre pays, pourtant réputé pour son taux d’épargne, n’arrive ainsi qu’en 11e position avec un peu moins de 353.000 dollars par adulte. Loin derrière la Suisse (plus de 685.000 dollars), alors que les Etats-Unis et Hong Kong (avec chacun un peu plus de 551.000 dollars en moyenne par adulte) complètent le podium. Dans l’Union européenne, le Danemark (avec près de 410.000 dollars par adulte) nous bat aussi assez largement.