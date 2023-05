Un animal de compagnie malade ou blessé peut coûter très cher en frais de vétérinaire. Mais les mesures préventives, comme les vaccinations, castrations et stérilisations, ont également un coût. Une assurance est-elle intéressante? Quatre questions pour contracter en connaissance de cause…

En France, cela fait 20 ans que SantéVet fait figure d’autorité en matière d’assurance animaux de compagnie. Depuis 2015, la compagnie est également active en Belgique où elle propose plusieurs formules accessibles en collaboration avec Axa. Outre-Quiévrain, Assur O’Poil dispose aussi d’assurances de ce type depuis 20 ans, que les Belges peuvent également contracter depuis 2009. Vous pouvez en outre faire assurer votre chien auprès de Corona Direct, la filiale de Belfius. Ce n’est pas encore le cas pour les chats, mais la possibilité est prévue à moyen terme.

Voilà pour les valeurs sûres. Car le marché des assurances animaux de compagnie a été récemment bouleversé par l’arrivée de nouveaux acteurs. Notamment l’assureur américain Figo qui a ouvert une implantation en Flandre et ainsi posé le pied sur le sol européen. Vous pouvez y assurer non seulement votre chien ou votre chat mais aussi un lapin ou un perroquet. Selon Figo, environ 3% des animaux de compagnie belges sont aujourd’hui assurés contre les frais médicaux. Ce nouvel acteur veut porter leur part à 10% dans les trois ans.

Depuis peu, la compagnie tchèque PetExpert propose également ses services aux amoureux des animaux en Belgique. Qu’elle opère en collaboration avec KBC n’a rien d’étonnant: ČSOB, la marque de KBC en Tchéquie et en Slovaquie, est le partenaire attitré de PetExpert depuis cinq ans. Il est possible d’y souscrire des assurances tant pour les chiens que pour les chats. Reste qu’avant de contracter quoi que ce soit, les réponses à quelques questions s’imposent…

1. Quels sont les facteurs qui déterminent le prix?

La prime varie en premier lieu selon la race de l’animal car certaines variétés (d’élevage) sont plus sujettes à des problèmes ou maladies spécifiques, comme des pathologies cardiaques ou des problèmes de hanche. Comme dans le cas d’une assurance hospitalisation pour les êtres humains, vous devrez répondre en votre âme et conscience à un questionnaire sur votre chien ou votre chat. Si on peut en déduire des pathologies (préexistantes), la police ne couvrira pas leur traitement.

Le sexe et l’âge de votre animal de compagnie interviennent également. Plus l’animal est jeune, moins l’assurance sera chère. La plupart des polices incluent d’ailleurs un âge maximal dans les conditions d’admission. Figo est la seule compagnie à ne pas le faire.

Enfin, la couverture souhaitée revêt une grande importance. Tous les assureurs proposent au moins trois formules qui remboursent un certain pourcentage (en général entre 50 et 90%) de la facture du vétérinaire et des frais de traitement, souvent à concurrence d’un plafond donné.

Remarquez qu’outre un âge maximal, certains assureurs peuvent imposer des conditions d’admission particulières. PetExpert attend que votre chien ou votre chat soit pucé et vacciné. De même, Figo ne rembourse une facture que si elle mentionne le numéro de la puce de votre animal de compagnie.

2. Que couvre une assurance animal de compagnie?

Une assurance animal de compagnie est une formule omnium qui couvre en premier lieu les frais de vétérinaire et de traitement après une blessure, une maladie ou un accident. Pensez aux frais de consultation, d’échographie, scanner et IRM, d’intervention chirurgicale, d’anesthésie et d’hospitalisation, ainsi qu’aux soins postopératoires. En principe, les médicaments sont également remboursés. Attention, si votre animal souffre d’une maladie chronique, il est possible que l’assureur n’intervienne que pour un premier traitement.

Informez-vous toujours des couvertures prévues auprès de votre assureur. Car celles-ci peuvent énormément varier selon le fournisseur de l’assurance. Les exclusions mentionnées explicitement dans le contrat sont particulièrement importantes. Elles peuvent, par exemple, viser les prothèses oculaires, les soins dentaires, une alimentation spéciale ou des suppléments alimentaires.

Mais selon la formule choisie, la couverture peut parfois être étonnamment vaste. Et prévoir, par exemple, le remboursement des frais de recherche et de petites annonces en cas de perte, de vol ou de disparition de votre animal de compagnie. Certains assureurs vont jusqu’à rembourser les frais de garde ou inclure une couverture annulation si vous ne pouvez pas partir en vacances parce que votre animal favori est malade ou en cas de décès.

N’oubliez pas que chaque assureur plafonne ses interventions, par sinistre ou par an.

Certaines polices (mais pas toutes) couvrent également de mesures préventives, notamment les vaccinations, vermifugations, stérilisations et castrations. Assur O’Poil est d’ailleurs le seul assureur à proposer une telle police “préventive” séparément (en dehors de la vaste couverture omnium).

N’oubliez pas que chaque assureur plafonne ses interventions (par sinistre ou par an) et que vous devrez toujours payer le montant de la franchise. Le stage d’attente (c’est-à-dire la période au début de la couverture pendant laquelle vous ne pouvez pas encore bénéficier d’une intervention) est également un élément important. Chez SantéVet, il s’élève à 15 jours pour un accident et 60 jours pour une maladie. Chez PetExpert, le stage d’attente varie selon le type de risque mais s’établit généralement à trois jours pour les blessures et 30 jours pour les maladies. Figo applique deux jours pour les accidents et 30 jours pour les maladies et autres pathologies.

3. Combien coûte concrètement une telle assurance?

Sur les sites des assureurs, vous pouvez faire une simulation en ligne gratuite ou demander une offre pour votre animal de compagnie. Des initiatives comme www.comparatif-assurance- animaux.be peuvent également vous aider mais elles ne sont pas toujours à jour.

Pour la plus petite couverture omnium d’un jeune chien, comptez rapidement 10 à 15 euros par mois. Pour des garanties les plus étendues, la prime mensuelle peut atteindre 40 à 50 euros. Assurer un chat vous coûtera généralement quelques euros de moins par mois. A noter que selon notre test comparatif, Corona Direct est l’assureur le moins cher.

4. Une telle police est-elle réellement utile?

Une assurance animal de compagnie n’est donc pas bon marché mais une telle police fera évidemment une énorme différence en cas d’intervention lourde, qui peut parfois coûter des centaines à plusieurs milliers d’euros. Nous pouvons à nouveau faire la comparaison avec une assurance hospitalisation pour les êtres humains: ce n’est pas bon marché mais elle peut vous épargner une petite catastrophe financière en cas de mauvaise surprise.

« Les IRM et autres scanners ne sont plus figure d’exceptions. Mais de tels actes coûtent très cher. »

“La médecine vétérinaire est d’ailleurs plus chère qu’auparavant, reconnaît Theo Borgers, président de Conseil de l’ordre des vétérinaires néerlandophones. Pas uniquement parce que les prix ont augmenté mais aussi parce qu’on est plus attaché à son animal domestique. Il y a 20 ans, il était rare de faire vacciner un chien ou un chat. Aujourd’hui, on n’hésite plus à y consacrer 100 à 150 euros par an. De plus, les possibilités de la médecine vétérinaire se sont nettement étendues. Prenez la pose d’une prothèse de hanche chez un chien: aujourd’hui, c’est presque une intervention de routine. Les IRM et autres scanners pour les animaux domestiques ne sont plus figure d’exceptions. Mais de tels actes coûtent très cher.”